Özel araçlarda sigara içmek yasaklanınca Twitter coştu!

Yeni uygulama kapsamında Trafik Büro Amirliği ekipleri şehir merkezinde özel araçta sigara uygulamasına başladı. Polis ekipleri hususî araçlarda sigara içilip içilmediği ile ilgili kontroller yaptı. Polis ekiplerinin uygulamaları esnasında özel araçta sigara içen bazı sürücülere 153 TL para cezası kesildi. Bu yaşananların ardından araçlarda sigara içme yasağı gündeme oturdu. Bu yasağa tepki gösterenler kadar sevinenlerde oldu. Mizahşörlerin yaptığı yorumlar ise hem güldürdü hem de düşündürdü.

SÜRÜCÜLER ŞAŞKIN

İdari para cezasına çarptırılan bazı sürücüler ise hem tepki gösterdi, hem de uygulama sebebiyle şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bazı sürücüler ise uygulamanın son derece yerinde olduğunu söyledi.

21 EYLÜL'DE SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Eylül'de ABD ziyareti öncesinde sigara mücadelenin artacağını vurgulayarak "Bakıyorum aracı kullanan sigara içiyor. Bazen ben de işaret ediyorum, ayıptır diyorum. Yazılı kayda girmek suretiyle, şoför de içemeyecek, arkada oturanlar da sigara içemeyecek. Şimdi bunun üzerindeyiz." diye konuşmuştu.