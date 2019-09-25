Özel araçlarda sigara içmek yasaklanınca Twitter coştu!

Yeni uygulama kapsamında Trafik Büro Amirliği ekipleri şehir merkezinde özel araçta sigara uygulamasına başladı. Polis ekipleri hususî araçlarda sigara içilip içilmediği ile ilgili kontroller yaptı. Polis ekiplerinin uygulamaları esnasında özel araçta sigara içen bazı sürücülere 153 TL para cezası kesildi. Bu yaşananların ardından araçlarda sigara içme yasağı gündeme oturdu. Bu yasağa tepki gösterenler kadar sevinenlerde oldu. Mizahşörlerin yaptığı yorumlar ise hem güldürdü hem de düşündürdü.
SÜRÜCÜLER ŞAŞKIN
İdari para cezasına çarptırılan bazı sürücüler ise hem tepki gösterdi, hem de uygulama sebebiyle şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bazı sürücüler ise uygulamanın son derece yerinde olduğunu söyledi.
21 EYLÜL'DE SİNYALİNİ VERMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Eylül'de ABD ziyareti öncesinde sigara mücadelenin artacağını vurgulayarak "Bakıyorum aracı kullanan sigara içiyor. Bazen ben de işaret ediyorum, ayıptır diyorum. Yazılı kayda girmek suretiyle, şoför de içemeyecek, arkada oturanlar da sigara içemeyecek. Şimdi bunun üzerindeyiz." diye konuşmuştu.
İşte sosyal medyadan sigara yasağına gelen tepkiler...
#sigara yasağı karşisinda böyle bir tepki vermek istiyorum???????? nasilsa DERLERRR pic.twitter.com/yDdvmgVp5N— Zhrdnmz (@ZHRdnmzz) September 25, 2019
Çocuklar bundan sonra rahat #sigara içemicez, yeni kanun geliyoda. Olsun helada içeriz. ıı hı hı hı... pic.twitter.com/oSt9XZYUxw— Turan (@korturan) September 25, 2019
Yoook artık neyse cezası veririz o kadar da fakir diiliz????♀️????♀️yakalımmm???? #sigara pic.twitter.com/iyGYWwaap6— ????HİLAL???? (@vrsn_hilal) September 25, 2019
Arabada #sigara yasagını Polis çevirmesinde öğrendikten sonra ben...!!! pic.twitter.com/EteCQAvj5I— DemeRt (@demetmg) September 25, 2019
Ben içmiyorum sıkıntı yok da ya içenler için ?#sigara pic.twitter.com/vXilRYYjji— Kadıoğlu Şükrü (@KadogluSukru) September 25, 2019
3 bin 600 yıllık! Hepsi tek tek gün yüzüne çıkıyor
Twitter'da TT oldu! 'Sesimiz Erdoğan'
Korkunç olay! Belden yukarısı olmayan kadın cesedi bulundu
450 yıllık tarihi han fotoğraf stüdyosu oldu
Her yaşta ortaya çıkıyor! Sebebi bakın neymiş
Konuşurken 'şey' diyorsanız dikkat! Hastalık belirtisi olabilir
Okuyucu Yorumları 1 yorum