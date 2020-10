Özel çocuklar özel eğitim merkezinde terapi oluyor

Yozgat´ın Sorgun içesinde down sendromlu ve otizmli çocuklar, Sorgun Belediyesinin "Özel Eğitim Merkezi’nde terapi görerek sosyalleşiyor.

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde Sorgun Belediyesi, otizm ve down sendromlu çocukların sporla temel becerilerini geliştirerek sosyal hayata kolay uyum sağlamaları amacıyla özel eğitim programları düzenliyor.

İlyas Arslan Kültür Merkezi içerisinde yer alan spor salonunda düzenlenen eğitimde, jimnastik ve eğitsel oyun faaliyetlerinin yanı sıra çocuklar, dil gelişimi, sosyal-duygusal gelişimleri üzerinde terapi eğitimi alıyor. Eğitim merkezinde alanında yetkili öğretmenler tarafından fiziksel ve bilinçsel eğitim alan çocukların velilerine de sosyologlar tarafından psikolojik destek veriliyor. Hiperaktif bir şekilde merkeze alınan çocuklar, sakinlemiş, sükunetli halde ailelerine teslim ediliyor. Özel çocuklara önümüzdeki günlerde yüzme dersi de verilecek.

“Çocuğumun becerileri arttı”

Çocuğunun sosyalleşmesi yönünde eğitimlerin büyük bir öneme sahip olduğunu söyleyen anne Ayşe Özdemir yaptığı açıklamada, “Çocuğumun önceden sosyalleşmesi, dışarı çıkması yoktu. Ancak belediye başkanımızın çocuklarımız için açtığı bu kursta çocuğumuz sosyalleşti, terapi oldu ve becerileri arttı. Çocuklarımızın topluma kazandırılması için bu tür yerlerin açılması şart. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Ben çok memnunum bu etkinliklerin devamının gelmesini istiyorum. Hocalarımız da ellerinden gelen her şeyi yapıyor” dedi.

“Oğlum eğitimlerle ilerleme kaydetti”

Rabia Arslan ise 4 senedir otizm ile mücadele ettiklerini anlatarak, “Biz anneler yalnızız, bizim desteğe ihtiyacımız var. Belediye başkanımız bizim yanımızda oldu. Oğlum bu eğitimlerle büyük bir ilerleme kaydetti. Sosyalleşti. Virüsten dolayı evde kaldığımız için fonksiyonları gerilemişti ama şimdi tekrardan toparlamaya başladı. Çocuğumun bu gelişimi beni anne olarak çok mutlu ediyor. Verilen hizmetten memnunuz devamını bekliyorum. 4 senedir biz otizmle uğraşıyoruz, şu an daha iyi seviyedeyiz oğlum 2. sınıfa geçti. Daha iyi olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Çocuklarımızın eğitimler ile sosyalleşiyor”

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ise 2 aydır down sendromlu ve otizmli çocuklara eğitim verdiklerini söyleyerek “Sorgun Belediyesi olarak biz down sendromlu ve otizmli çocuklarımızın eğitimleri ile alakalı aileleriyle bir araya geldik. Yaptığımız program sonucu böyle bir eğitimin faydalı olacağına karar verdik. Yaklaşık 2 aydır bu etkinliği yapıyoruz. Merkezimizde çocuklarımızla ilgilenen 2 tane öğretmenimiz ve bir de sosyoloğumuz var. Hem ailelere psikolojik olarak destek veriyorlar hem de çocuklarımızın bu tür etkinliklerini üstleniyoruz. Zaman zaman öğretmenlerimiz çocuklarımızla birebir ilgileniyor. Çocuklarımızın sosyal gelişimlerinin de ilerlediğini görüyoruz. Merkezimizde daha çok spor eğitimi, boyama etkinlikleri ve gelişimleri ile ilgili özel terapiler var. Önümüzdeki günlerde de yüzme eğitimi ile ilgili çalışmalarımız başlayacak. Niyetimiz bunu bir aşama daha ileriye götürerek daha yaşanılabilir bir yaşam merkezi kurmak. İnşallah destek görürsek Sorgun’a büyük bir eğitim merkezi kurmak istiyoruz” ifadelerine yer verdi.