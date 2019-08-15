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Özel fotoğrafları çalınan Bella Thorne'dan şoke eden karar!

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ÜNLÜLER  | 15.08.2019 09:14 | Son Güncelleme

Eski Disney filmleri yıldızı Bella Thorne yaptığı paylaşımlarla zaman zaman gündem oluyor. Thorne son olarak özel fotoğraflarıyla gündemdeydi. Genç oyuncu şimdi de aldığı bu kararla olay oldu.

Özel fotoğrafları çalınan Bella Thorne'dan şoke eden karar!

Genç oyuncu Bella Thorne aldığı kararla yine adından söz ettirdi. Kısa süre önce hackerler tarafından tehdit edilince çıplak fotoğraflarını kendisi yayınlayan ve bu sayede uzunca bir süre adından söz ettiren 21 yaşındaki oyuncu, yönetmen koltuğuna oturacak ve yetişkinlere yönelik film çekecek.

Verdiği bir röportajda kendisini panseksüel olarak tanımlayan Bella Thorne, gelecek ay ilk olarak 11-15 Eylül tarihleri arasında Almanya’da düzenlenecek bir film festivalinde görücüye çıkacak filmiyle ilgili olarak; “Filmi yapmak için bana ilham veren şey temel olarak bir erkek ve bir kadın arasındaki egemenlik konusundaki kavgaydı ve dünyamızda böyle şeylerin var olması cinsel senaryo dışında bununla ne kadar alakalı olduğunu düşünmekti” şeklinde bir açıklamada bulundu.

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Thorne açıklamasında "Porno’nun rahatsız olduğunu düşünüyorsanız bu konuda üzgünüm, ancak diğer insanların bu tarz filmler izleyerek kendilerini daha iyi hissettikleri için rahatsızlık duymalarını sağlayamazsınız" sözlerini kullandı.

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