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Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.01.2020 13:55 | Son Güncelleme

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük görevine gelecek isim ile ilgili "Beşiktaş için en doğru kararı vereceğiz" dedi. Çebi, teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın’ın isminin gündeme gelmesiyle ilgili olarak ise "Herkesin ismi geçiyor. Beşiktaş için en doğru kararı vereceğiz" açıklamasını yaptı.

Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bazı yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Aydın’ın Söke ilçesinde Beşiktaşlılar Derneği açılış törenine katıldı.

Başkan Çebi, katıldığı açılışta teknik direktör konusunda İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Abdullah Avcı ile dün yollarını ayırmalarının ardından, Avcı ile vedalaştıklarını ifade ederek, "Hocamızla vedalaştık, daha yenisini bulamadık" şeklinde konuştu.

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Çebi, teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın’ın isminin gündeme gelmesiyle ilgili olarak ise "Herkesin ismi geçiyor. Beşiktaş için en doğru kararı vereceğiz" açıklamasını yaptı.

(İHA)

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