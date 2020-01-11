Ricardo Faty’den taraftara Türkçe mesaj: Biz Hazırız

Süper Lig’in ilk yarısını düşme hattında bitiren ve hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Ankaragücü’nde Ricardo Faty İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulundu.

İlk yarının zorlu geçeceğini bildiklerini belirten Faty, "İlk yarıya iyi bir şekilde başladık ama arzuladığımız puanları toplayamadık. İkinci yarıya çok büyük bir umutla başlayacağız. Puan farkı çok fazla açılmış değil. Özgüvenimiz artmış vaziyette. İkinci yarıda i-birinci yarıya göre daha iyi bir iş çıkaracağımıza inanıyoruz. Takım yeni bir kimliğe büründü. Mustafa hoca kendi mentalitesini aşılamaya çalıştı. Bu bizim için bir avantaj. Son maçlarımıza gelince özellikle Galatasaray maçında büyük bir direnç gösterdik. Şans demek istemiyorum, şans bir kez olur. Art arda iki kez geriye düştükten sonra 1 puanı kurtarırsak bu şans değildir. Doğru yolda ilerliyoruz" dedi.

"DENEYİMLİ OYUNCULAR LİGİN KALİTESİNİ YÜKSELTİYOR"

Avrupa ve Türkiye’de oynanan futbol hakkında konuşan 33 yaşındaki futbolcu, "Avrupa'da oynadığım liglerle Türkiye Ligi’ni kıyaslamak doğru değil. Fransa Ligi ile Alman Ligi’ni de kıyaslayamazsınız. Fransa’da genç oyuncular daha ön planda. Daha hızlı futbol oynanmaya çalışıyor. Türkiye’de daha çok deneyimli oyuncular var 30 yaşını geçmiş oyuncular fazla. Bu deneyimli oyuncular kaliteyi yükseltiyor. Daha da ilerletiyor" ifadelerini kullandı.