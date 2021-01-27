Özel kuvvetler paraşütçüsü 'şimdiye kadarki en tehlikeli iç çamaşırı çekimi' için 100 metreden atladı

Özel kuvvetlerde paraşütçü olan ve Hollywood filmlerinde dublörlük yapan 32 yaşındaki Clair Marie, bir markanın Sevgililer Gününe özel hazırladığı iç çamaşırı koleksiyonu için Arizona’nın en tehlikeli uçurumlarından birinden atladı.

İLK İKİ DENEMEDE BAŞARISIZ OLDU

100 metreyi aşkın yükseklikten paraşütü ve iç çamaşırlarıyla atlayan kadın, çekim için yaptığı ilk atlayışta başarısız oldu.

Havadaki rüzgâr koridorları yüzünden ikinci atlayışta da başarısız olan paraşütçü kadın, ancak üçüncü denemede başarılı oldu.

ABD Özel Kuvvetleri için profesyonel bir paraşütçü ve sivil eğitmen olmasının yanı sıra Tomb Raider gibi filmlerde rol alan Clair Marie, çekimlerden sonra yaptığı açıklamada “Doğru yapmak için üç kez atlamam gerekti. İç çamaşırlarıyla atlamak kolay değil ve ilk birkaç inişte bir arıza yaşadım!“ dedi.

