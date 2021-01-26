Disney bombayı patlattı: On Karayip Korsanları filmi ve bir de...

Son 20 yılda Karayip Korsanları serisi Disney'in en çok konuşulan serilerinden biri oldu. Johnny Depp’li Karayip Korsanları serisi Disney’e 4 milyar dolara yakın para kazandırdı.

Söylentilere göre Disney, Marvel'in genişleyen MCU'suna benzer şekilde, Karayip Korsanları sinematik evreni hazırlamayı planlıyor. Bildirilen bu planlar, çeşitli biçimlerde büyük bütçeli bir diziyi de kapsıyor gibi görünüyor.

YENİ KARAYİP KORSANLARI FİLMLERİ İLE İLGİLİ BİLİNENLER

Serinin hayranları, bıkmadan usanmadan Kaptan Jack Sparrow'u yeniden Johnny Depp’in canladırması için Disney’e baskı yapıyor. Johnny Depp’in eski eşi ile yaşadığı sansasyonel boşanma davası ve sonrasında karşılıklı olarak açılan davalar aktörün kariyerine büyük bir balta vurdu. Disney’in yeniden Johnny Depp’le çalışması şimdilik imkânsız gibi görünüyor.

Disney, Karayip Korsanları senaryosu için Christina Hodson’la el sıkıştı. Christina Hodson, Karayip Korsanları film serisini mi yoksa diziyi mi yazacağı belirsizliğini koruyor. Hodson, en son Margot Robbie'nin Harley Quinn olarak rol aldığı 2020 yapımı Birds of Prey filmini kaleme almıştı.

