Özel mesajları ifşa olmuştu! Cem Özer aşka geldi

2017 yılında Pınar Dura ile dünya evine giren 61 yaşındaki Cem Özer’in takipçisiyle sosyal medya üzerinden yaptığı konuşmaları ifşa edildi. Kendisi gibi evli olan ve Almanya’da yaşayan takipçisiyle sosyal medya aracılığıyla flörtleştiğini itiraf eden Özer hata yaptığını da sözlerine ekledi.

Yaptığı hatadan dolayı eşinden özür dileyen ve kendisini affettirmek için her şeyi yapacağını söyleyen ünlü sanatçı sosyal medya hesabından romantik bir poz yayınlamayı tercih etti.

Taciz iddialarına ilişkin açıklama yapan ünlü sanatçı Instagram hesabından eşi Pınar Dur ile 6 yıl öncesinde çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Galata kulesinin önünde birbirlerine sarılarak poz verdikleri romantik bir kareyi paylaşan Özer, “6 yıl önce Galata” notunu ekledi.



Cem Özer’in olumsuz eleştirilere karşı ise gönderisinin yorumlarını sınırlandırması gözlerden kaçmadı.