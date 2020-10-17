MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Özel mesajları ifşa olmuştu! Cem Özer aşka geldi

Özel mesajları ifşa olmuştu! Cem Özer aşka geldi

17.10.2020 09:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Özel mesajları ifşa olmuştu! Cem Özer aşka geldi

Geçtiğimiz günlerde evli ve iki çocuk babası Cem Özer’in bir hayranlığıyla aralarında geçen yakınlaşma basında yer almıştı. Beyaz TV’de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında kadın takipçisi Cem Özer’in kendisine uygunsuz fotoğraflar göndererek taciz ettiğini belirtmişti. Cem Özer’den eşi Pınar Dura’yla romantik paylaşım geldi.

2017 yılında Pınar Dura ile dünya evine giren 61 yaşındaki Cem Özer’in takipçisiyle sosyal medya üzerinden yaptığı konuşmaları ifşa edildi. Kendisi gibi evli olan ve Almanya’da yaşayan takipçisiyle sosyal medya aracılığıyla flörtleştiğini itiraf eden Özer hata yaptığını da sözlerine ekledi.

5f8a7edb5542830c642111b0

Yaptığı hatadan dolayı eşinden özür dileyen ve kendisini affettirmek için her şeyi yapacağını söyleyen ünlü sanatçı sosyal medya hesabından romantik bir poz yayınlamayı tercih etti.

5f8a7edf5542830c642111b2

Taciz iddialarına ilişkin açıklama yapan ünlü sanatçı Instagram hesabından eşi Pınar Dur ile 6 yıl öncesinde çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Galata kulesinin önünde birbirlerine sarılarak poz verdikleri romantik bir kareyi paylaşan Özer, “6 yıl önce Galata” notunu ekledi.

5f8a7fc15542830c642111b9
Cem Özer’in olumsuz eleştirilere karşı ise gönderisinin yorumlarını sınırlandırması gözlerden kaçmadı.

Cem Özer’in özel fotoğrafları ifşa oldu! Ünlü isim ilk kez konuştu!Cem Özer’in özel fotoğrafları ifşa oldu! Ünlü isim ilk kez konuştu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ermenistan'dan Azerbaycan'a füze saldırısı!

Ermenistan'dan Azerbaycan'a füze saldırısı!

Pentagon'dan S-400 açıklaması

Pentagon'dan S-400 açıklaması

1 yıldır aranıyordu! Ormanlık alanda böyle yakalandı

1 yıldır aranıyordu! Ormanlık alanda böyle yakalandı

Ünlü oyuncudan Kırmızı Oda'ya böyle veda etti: Aşkla gidiyor...

Ünlü oyuncudan Kırmızı Oda'ya böyle veda etti: Aşkla gidiyor...

DSÖ: Koronavirüs tedavisinde tek etkili ilaç 'Deksametazon'

DSÖ: Koronavirüs tedavisinde tek etkili ilaç 'Deksametazon'

İdo Tatlıses'in mutlu günü! Sosyal medyadan duyurdu

İdo Tatlıses'in mutlu günü! Sosyal medyadan duyurdu

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Kırmızı Oda'yı bitirecek ayrılık! Başka diziyle anlaştı

Kırmızı Oda'yı bitirecek ayrılık! Başka diziyle anlaştı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Sevgilisi de en az kendisi kadar ünlü!

Sevgilisi de en az kendisi kadar ünlü!

Ferdi Tayfur’un kızı şoke etti! 'Seks kasetlerin...'

Ferdi Tayfur’un kızı şoke etti! 'Seks kasetlerin...'

Arabasına 350 bin TL'lik modifiye yaptırdı! 'Görgüsüz ayıya bak...'

Arabasına 350 bin TL'lik modifiye yaptırdı! 'Görgüsüz ayıya bak...'

Diğer Haberler

Kırmızı Oda yeni bölümle geldi... 16 Ekim 2020 Cuma reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Dün akşam ekranlarda reyting mücadelesi vardı!

Şevval Şahin'den derin bacak dekolteli elbisesiyle pozlar!

Derin bacak dekolteli pozları olay oldu!

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli nişanlandı!

İdo Tatlıses'in mutlu günü! Sosyal medyadan duyurdu

Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Bu hafta kim elendi? 16 Ekim Cuma Gelinim Mutfakta'da kazanan ve elenen yarışmacılar

Gelinim Mutfakta'da kazanan ve elenen belli oldu

Doya Doya Moda'da kim elendi? Doya Doya Moda birincisi kim oldu? Doya Doya Moda 16 Ekim Cuma sonuçları

Doya Doya Moda'nın birincisi belli oldu!

TV yayın akışı 17 Ekim 2020 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

17 Ekim’de kanallarda ne var?

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.