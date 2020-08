(Özel) Müdür Yıldız: “Yüz yüze eğitim tedbirlere uymakla başlar”

“Okulları hep birlikte açacağız”

Okullarda yüz yüze eğitimin başlaması için maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasının gerekliliğine kaydeden Yakup Yıldız, “Okullarımızda yüz yüze eğitime başlamak için her şey bizim elimizde. Milli Eğitim Bakanımızın da her zaman ifade etmiş olduğu gibi okulları birlikte açacağız. Bizler toplum olarak maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyduğumuz ölçüde okullarımızın açılması daha da ön bir tarihe gelmiş olacak. Ben bu anlamda öğrencilerimize, velilerimize devlet ricalimizin; sayın valimizin, sayın bakanımızın her gün ifade etmiş olduğu toplum kurallarına uyulması, bu hastalık sürecini bir an evvel atlatmamız için bu kuralların uygulanmasının şart olduğunu tekrara hatırlatmak istiyorum. İnşallah 21 Eylül 2020 Pazartesi günü itibariyle ilimizdeki bin 108 okul ve kurumumuzda yeniden yüz yüze eğitime başlamış oluruz. Okul koridorlarımız, sınıflarımız, öğrencilerimizin sesiyle yeniden cıvıl cıvıl yankılanmış olur” dedi.

“EBA Destek Noktaları açılıyor”

İnternet ve bilgisayar erişimi olmayan öğrenciler için EBA Destek Merkezlerinin önümüzdeki hafta içinde hizmete gireceği müjdesini veren İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, “Ben bu anlamda velilerimizin, öğrencilerimizin 3 haftalık zaman dilimi içerisinde öğretmenlerimiz ile gerçekleştirecek oldukları uzaktan eğitim sürecinde geçen yıla dahil konularında telafi konularında herhangi bir eksiklikleri olması durumunda öğretmenlerine ulaşmalarını ifade etmek istiyorum. Biz özellikle bu yıl 8 ve 12’nci sınıfa giden öğrencilerimize DYK kurslarımızı yapmaya başladık. Özellikle o öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için bu kursları düzenledik. Devamında haftaya tüm illerimizde Sayın Bakanımızın da katılımlarıyla gerçekleştirilecek EBA Destek Noktaları oluşturulacak. İlimizde de haftaya bunun açılışı gerçekleştirilecek. Evinde bilgisayarı, interneti olmayan öğrencilerimiz il merkezinde ve ilçelerimizde belirleyeceğimiz EBA Destek Noktaları üzerinden internete ulaşama imkanına kavuşacaklar. Evde internet ve bilgisayar imkanı olmayan öğrencilerimiz okulları vasıtasıyla bizlere ulaşırsa onlara her türlü desteği sunmaya hazırız” değerlendirmesinde bulundu.