Özel okul zammında yeni dönem: Hesaplama yöntemi değişti! Özel okul zam oranları nasıl belirlenecek?

Özel okul ücret artışlarında yeni bir düzenlemeye gidildi. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle, zam oranlarının belirlenmesinde kullanılan hesaplama yöntemi değiştirildi.

Artık artışlar, Aralık ayı ÜFE-TÜFE ortalaması esas alınarak yapılacak ve bu oran en fazla 1,05 ile çarpılacak. NTV’nin aktardığı detaylara göre, yeni düzenleme velilere maliyet avantajı sağlayabilir.

ESKİ SİSTEMDE ZAM ORANI YÜZDE 54,8’Dİ

Mevcut uygulamada, özel okul ücret artışları bir önceki yılın ÜFE ve TÜFE ortalamasına 5 puan eklenerek hesaplanıyordu. Bu formülle, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için zam oranı yüzde 54,8 olarak belirlenmişti.

YENİ FORMÜLLE ZAM ORANI DÜŞÜYOR

Yeni yönetmelikle, Aralık ayı ÜFE-TÜFE ortalaması temel alınacak ve artış oranı için ek 5 puan yerine en fazla 1,05 katsayısı uygulanacak. Örneğin, bu yılki yüzde 54,8’lik zam oranı, yeni formülle hesaplandığında yüzde 38,2’ye düşecekti. Bu, yaklaşık yüzde 16’lık bir fark anlamına geliyor.

VELİLERE 160 BİN LİRA TASARRUF

Yeni sistemin etkisi, ücretlerde ciddi bir avantaj sağlıyor. Örneğin, yıllık ücreti 1 milyon lira olan bir okulda, eski formülle veliler 548 bin lira zam öderken, yeni formülle bu miktar 382 bin liraya düşecek. Böylece veliler, yaklaşık 160 bin lira daha az ödeme yapmış olacak.

UYGULAMA 2026’DA BAŞLIYOR

Özel okullar, yeni hesaplama yöntemine 2026 yılının ocak ayından itibaren geçecek. Bu düzenleme, velilerin bütçesini rahatlatırken, özel okulların ücret politikalarında da daha öngörülebilir bir yapı oluşturmayı hedefliyor.