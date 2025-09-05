EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber

Özel okul zammında yeni dönem: Hesaplama yöntemi değişti! Özel okul zam oranları nasıl belirlenecek?

Özel okul ücret artışlarında hesaplama yöntemi değişti. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle, zam oranları artık Aralık ayı ÜFE-TÜFE ortalamasına göre belirlenecek ve en fazla 1,05 katsayısı ile çarpılacak. Detaylar haberimizde…

Özel okul zammında yeni dönem: Hesaplama yöntemi değişti! Özel okul zam oranları nasıl belirlenecek?
Sedef Karatay

Özel okul ücret artışlarında yeni bir düzenlemeye gidildi. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle, zam oranlarının belirlenmesinde kullanılan hesaplama yöntemi değiştirildi.

Artık artışlar, Aralık ayı ÜFE-TÜFE ortalaması esas alınarak yapılacak ve bu oran en fazla 1,05 ile çarpılacak. NTV’nin aktardığı detaylara göre, yeni düzenleme velilere maliyet avantajı sağlayabilir.

Özel okul zammında yeni dönem: Hesaplama yöntemi değişti! Özel okul zam oranları nasıl belirlenecek? 1

ESKİ SİSTEMDE ZAM ORANI YÜZDE 54,8’Dİ

Mevcut uygulamada, özel okul ücret artışları bir önceki yılın ÜFE ve TÜFE ortalamasına 5 puan eklenerek hesaplanıyordu. Bu formülle, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için zam oranı yüzde 54,8 olarak belirlenmişti.

YENİ FORMÜLLE ZAM ORANI DÜŞÜYOR

Yeni yönetmelikle, Aralık ayı ÜFE-TÜFE ortalaması temel alınacak ve artış oranı için ek 5 puan yerine en fazla 1,05 katsayısı uygulanacak. Örneğin, bu yılki yüzde 54,8’lik zam oranı, yeni formülle hesaplandığında yüzde 38,2’ye düşecekti. Bu, yaklaşık yüzde 16’lık bir fark anlamına geliyor.

Özel okul zammında yeni dönem: Hesaplama yöntemi değişti! Özel okul zam oranları nasıl belirlenecek? 2

VELİLERE 160 BİN LİRA TASARRUF

Yeni sistemin etkisi, ücretlerde ciddi bir avantaj sağlıyor. Örneğin, yıllık ücreti 1 milyon lira olan bir okulda, eski formülle veliler 548 bin lira zam öderken, yeni formülle bu miktar 382 bin liraya düşecek. Böylece veliler, yaklaşık 160 bin lira daha az ödeme yapmış olacak.

UYGULAMA 2026’DA BAŞLIYOR

Özel okullar, yeni hesaplama yöntemine 2026 yılının ocak ayından itibaren geçecek. Bu düzenleme, velilerin bütçesini rahatlatırken, özel okulların ücret politikalarında da daha öngörülebilir bir yapı oluşturmayı hedefliyor.

Özel okul zammında yeni dönem: Hesaplama yöntemi değişti! Özel okul zam oranları nasıl belirlenecek? 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
12 yıllık zorunlu eğitim süresi değişiyor12 yıllık zorunlu eğitim süresi değişiyor
KYK yurt fiyatlarına yüzde 40 zam...KYK yurt fiyatlarına yüzde 40 zam...

Anahtar Kelimeler:
özel okul özel okul fiyatları Özel okul ücreti zam Özel okul ücretleri ne kadar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Eğitim Haberler
'Dolar Adam' öldürüldü!

'Dolar Adam' öldürüldü!

12 yıllık zorunlu eğitim süresi değişiyor

12 yıllık zorunlu eğitim süresi değişiyor

Evlenenlere çocuk sahibi olanlara maddi destek

Evlenenlere çocuk sahibi olanlara maddi destek

Engin Polat, Dilan Polat'ı ve çocukları evden kovdu! Ortalık fena karıştı

Engin Polat, Dilan Polat'ı ve çocukları evden kovdu! Ortalık fena karıştı

Özel okul zammında yeni dönem

Özel okul zammında yeni dönem

KYK yurt fiyatlarına yüzde 40 zam...

KYK yurt fiyatlarına yüzde 40 zam...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.