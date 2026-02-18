3+1 ve 2+2 modeli başlıyor: Üniversitelerde 20 günlük staj kalkıyor, eğitim 3 yıla mı düşüyor?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversite eğitiminde köklü bir dönüşüm için düğmeye bastı. Üniversitelerde 20 günlük kısa süreli staj uygulamasının yerini en az bir dönemlik uzun süreli “iş yerinde mesleki eğitim” modeli almaya hazırlanıyor.

Öğrencilerin eğitim sürecinin gerçek iş ortamlarıyla bütünleştirilmesi ve mezuniyet öncesinde istihdamla doğrudan bağ kurulması hedefleniyor. Öte yandan bazı programlarda üniversite eğitiminin 3 yıla düşürülmesi de gündemde. Çalışmalara ilişkin son durumu Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar açıkladı.

CNN TÜRK Muhabiri Nisan Korkmaz’a konuşan Özvar, mevcut 20 günlük staj uygulamasından ne öğrencilerin ne de işverenlerin memnun olduğunu belirtti. “Staj tabirini sınırlı kullanıyoruz. Daha ziyade iş yerinde mesleki eğitim, uzun süreli uygulamalı eğitim ifadesini tercih ediyoruz” diyen Özvar, özellikle mesleki programlarda okuyan ön lisans öğrencileri için yeni bir model üzerinde çalışıldığını söyledi.

3+1 VE 2+2 MODELİ

Yeni düzenlemeye göre ön lisans programlarında okuyan öğrenciler, dört dönemin bir sömestrini sektörde geçirebilecek. “3+1” olarak adlandırılan modelde öğrenciler bir dönemi sanayi ya da hizmet sektöründe uygulamalı eğitimle tamamlayacak. Bazı programlarda ise bu sürenin iki döneme çıkarılması planlanıyor. Bu modele de “2+2” adı veriliyor.

Özvar, öğrencilerin mezun olmadan önce sektörün işleyişini yerinde görmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Öğrencilerimiz daha öğrenciyken sektörü tanımalı. O işi yapıp yapamayacağını görmeli, üretimin nasıl yapıldığını, iş bölümünün nasıl işlediğini deneyimlemeli. Bu hem mesleki gelişim hem de istihdam açısından fevkalade önemli” dedi.

PİLOT UYGULAMA 7 İLDE BAŞLADI

Modelin ilk etapta 7 ilde pilot olarak uygulanacağını belirten Özvar, en az bir yıllık gözlem sürecinin ardından uygulamanın Türkiye geneline yaygınlaştırılabileceğini söyledi. İşverenlerden beklentilerinin başında, uygulamalı eğitime gelen öğrencilerle ilgilenecek sorumlu personel bulundurulması geldiğini ifade eden Özvar, üniversitelerde de süreci koordine edecek ekiplerin oluşturulmasının önemine dikkat çekti.

Benzer uygulamanın lisans düzeyinde, özellikle mesleki içerikli programlar ve mühendislik alanlarında da hayata geçirilmesinin planlandığını belirten Özvar, “Üniversite eğitimi uygulama ve sektör tecrübesi olmadan eksik kalır” diye konuştu.

3 YILLIK ÜNİVERSİTE MODELİ TARTIŞILIYOR

Öte yandan bazı programlarda üniversite eğitiminin 3 yıla düşürülmesi konusu da istişare sürecinde. Özvar, bu konuda çeşitli bakanlıklar, meslek temsilcileri, sendikalar ve diğer paydaşlarla görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Amaçlarının eğitimi daraltmak ya da öğrencileri kampüs dışına hızla yönlendirmek olmadığını vurgulayan Özvar, “Bütün yaz eğitim yapılacak gibi bir yaklaşım söz konusu değil. Bazı programlarda bunun uygulanabilir olduğunu düşünüyoruz. Ancak bu yalnızca bizim vereceğimiz bir kararla olmayacak. Paydaşlarımızın katkıları, eleştirileri ve değerlendirmeleriyle şekillenecek” dedi.

Öğrenciler ve velilerden sürece destek gördüklerini ifade eden Özvar, istişarelerin tamamlanmasının ardından ortaya çıkacak sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.