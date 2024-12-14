Özel yemeğin davetlisiydi! Özgü Kaya iddialı tarzıyla beğeni topladı! ''Şık ve asil''

Adı Efsane, Kimse Bilmez, Üç Kız Kardeş ve Güzel Aşklar Diyarı gibi birçok başarılı projede rol alan, hem başarılı oyunculuğu hem de güzelliğiyle dikkat çeken Özgü Kaya son projesinin final yapmasının ardından dinlenmeye karar verdi.

Şimdilerde davetten davete koşan ünlü isim son olarak L’Officiel Arabia ve Bayou Villas iş birliğiyle Dubai’de düzenlenen özel gala yemeğine katıldı.

Geceye siyahlar içerisinde katılan Özgü Kaya iddialı karelerini sosyal medya hesabından peş peşe paylaştı.

TAM NOT ALDI

Ünlü ismin 'Uzanmışım kumlara' notu ile yayınladığı karelerine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. Özgü Kaya davet tarzıyla takipçilerinden tam not aldı.

YORUM YAĞDI

Güzel oyuncuya sosyal medyada; 'şık ve asil', 'harika görünüyorsun', 'abartıdan uzak ama güzel', 'yine çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.