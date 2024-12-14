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  4. Özel yemeğin davetlisiydi! Özgü Kaya iddialı tarzıyla beğeni topladı! ''Şık ve asil''

Özel yemeğin davetlisiydi! Özgü Kaya iddialı tarzıyla beğeni topladı! ''Şık ve asil''

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.12.2024 08:31
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Son olarak Güzel Aşklar Diyarı projesiyle izleyicisinin karşısına çıkan ancak dizisi beklenmedik şekilde final yapan Özgü Kaya şimdilerde davetten davete koşuyor. Güzel oyuncu L’Officiel Arabia ve Bayou Villas iş birliğiyle Dubai’de düzenlenen özel gala yemeğinin davetlisiydi. Ünlü isim o geceye siyahlar içerisinde katıldı. Kaya'nın iddialı tarzı takipçilerinden tam not aldı.

Özel yemeğin davetlisiydi! Özgü Kaya iddialı tarzıyla beğeni topladı! ''Şık ve asil''

Adı Efsane, Kimse Bilmez, Üç Kız Kardeş ve Güzel Aşklar Diyarı gibi birçok başarılı projede rol alan, hem başarılı oyunculuğu hem de güzelliğiyle dikkat çeken Özgü Kaya son projesinin final yapmasının ardından dinlenmeye karar verdi.

Şimdilerde davetten davete koşan ünlü isim son olarak L’Officiel Arabia ve Bayou Villas iş birliğiyle Dubai’de düzenlenen özel gala yemeğine katıldı.

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Geceye siyahlar içerisinde katılan Özgü Kaya iddialı karelerini sosyal medya hesabından peş peşe paylaştı.

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TAM NOT ALDI
Ünlü ismin 'Uzanmışım kumlara' notu ile yayınladığı karelerine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. Özgü Kaya davet tarzıyla takipçilerinden tam not aldı.

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YORUM YAĞDI
Güzel oyuncuya sosyal medyada; 'şık ve asil', 'harika görünüyorsun', 'abartıdan uzak ama güzel', 'yine çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Özgü Kaya
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