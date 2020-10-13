Özel yufkacılardan alınanlar gibi: Kışlık yufka nasıl yapılır?

Kurulan sofralarda imece usulü açılan ve saclarda özenle pişirilen yufka ve makarnalar kışın kullanılmak üzere stoklanıyor. Genellikle Ekim ayı içerisinde yoğunlukla yapılan yufkalar, kırsal mahallelerde saclarda pişiriliyor. İmece usulü yapılan yufkalar, hem ailelerin bütçesine katkı sağlıyor hem de yöresel yemeklerin tüketilmesine öncülük ediyor. Özellikle köylerin vazgeçilmezi yufka, soğuk kış günlerinde ev hanımlarının işini kolaylaştırdığı için büyük ilgi görüyor. Ordu’nun yüksek kesimli mahallerinde süren tatlı kış telaşı için bir araya gelen kadınlar, sıcak sac ocağın başında saatlerce ortaklaşa bütün evlerin yufkasını hazır hale getiriyor. Kadınların bu tatlı telaşına kimi zaman çocuklar da eşlik ediyor.

Yufka hazırlıklarını sürdüren kadınlar, “Yapması biraz zor ve zahmetli. Sabah saatlerinde başlayıp, akşama kadar sürüyor. Kış aylarının vazgeçilmezi, uzun süre bozulmuyor. Doğal bir şekilde pişirip evlerde saklıyoruz” dediler.

KIŞLIK YUFKA TARİFİ MALZEMELERİ

3 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

Su

MALZEMELER

Un, su ve tuzla poğaça hamurundan bir tık daha sert olacak şekilde hamur yoğurun.

Mandalina büyüklüğünde bezeler hazırlayın.

Bezeleri un yardımıyla oklavayla açın. Hazır yufka kalınlığında açsanız yeterli.

Tavada veya saçta pişirin. Güzel börekler yapıp afiyetle yiyin.

