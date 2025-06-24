Özellikle kadınlar dikkat: Tiroid hastalıkları gözden kaçmasın!

Tiroid, boynun ön kısmında yer alan küçük bir bez ama etkisi tüm bedene yayılıyor. Tiroid hormonlarının dengeli çalışmasına, metabolizmadan kalp atışına, ruh halinden cilt sağlığına kadar pek çok sistem bağlı.

Bu denge bozulduğunda ortaya çıkan belirtiler günümüzde çoğu zaman başka rahatsızlıklarla karıştırılabiliyor.

Tiroid çeşitlerinden hipotiroidi (tiroid tembelliği) en sık görülen sorunlardan biri. Bu hastalığı taşıyan kişiler kendini sürekli yorgun hisseder, kilo alır, çok üşür ve genellikle saçları dökülür.

Öte yandan tiroidin bir diğer çeşidi olan hipertiroidi (tiroid bezinin fazla çalışması) ise kalp çarpıntısı, kilo kaybı, fazla sinirlilik ve aşırı terleme gibi belirtilerle kendini gösterir.

ÖZELLİKLE KADINLAR DİKKAT!

Bu belirtiler basit gibi görünse de hayatı oldukça etkilemekle beraber altında yatan neden tiroid olabilir. Özellikle kadınlarda daha sık görülen tiroid hastalıklarının teşhisi için düzenli kan testleri büyük önem taşıyor.

Göz ardı edilen tiroid sorunları, uzun vadede kalp ritim bozukluklarından depresyona kadar pek çok ciddi soruna yol açabiliyor. Bu yüzden vücudun verdiği küçük sinyalleri önemseyerek bir endokrinoloji uzmanına başvurmanızda fayda var.