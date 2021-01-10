Özer Hurmacı, Antalyaspor maçlarını seviyor

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda salı günü saat 15.45’te oynanacak olan Bursaspor - Fraport-Tav Antalyaspor maçı öncesinde gözler Özer Hurmacı’ya çevrildi.

Kariyerinde 9 takımda forma giyen 35 yaşındaki futbolcu, maç başına en çok golü Antalyaspor’a attı. Akdeniz ekibine 910 dakika rakip olan Özer, ağları 4 kez havalandırdı. Özer Hurmacı’nın 4 gol attığı bir başka ekip ise mevcut takımı Bursaspor oldu. Tecrübeli krampon, bin 234 dakika rakip olduğu yeşil-beyazlı takıma da aynı sayıda gol attı.

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er’in, görev vermesi halinde salı günkü maçta sahaya çıkacak olan

Özer Hurmacı, bu sezon 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAF: İHA

