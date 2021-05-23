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Özer Hurmacı, Bursaspor’a veda etti

23.05.2021 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursaspor’un iki sezon formasını terleten Özer Hurmacı, veda mesaj yayımladı. Tecrübeli isim, “Her şey için teşekkürler büyük Bursaspor taraftarı” ifadelerine yer verdi.

Özer Hurmacı, Bursaspor’a veda etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ile Özer Hurmacı’nın yolları ayrıldı.

Sezonun son maçlarında kadro dışı bırakılan ve sözleşmesi 31 Mayıs’ta sona erecek olan tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesaplarından veda mesajı yayımladı. 35 yaşındaki futbolcu mesajında şunları söyledi:

"Her şey için teşekkürler büyük Bursaspor taraftarı. İki sezon boyunca yeşil-beyazlı formayı terletmek büyük bir gururdu."

Bursaspor forması ile 45 maça çıkan Özer Hurmacı, 6 gol, 4 asiste imza attı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Bursaspor
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