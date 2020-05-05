SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. TFF 1. Lig
  4. Özer Hurmacı'dan Sağlık Bakanı'na ve TFF'ye flaş gönderme!

Özer Hurmacı'dan Sağlık Bakanı'na ve TFF'ye flaş gönderme!

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 05.05.2020 23:17 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor forması giyen Özer Hurmacı, Türkiye Futbol Federasyonu ve Sağlık Bakanını etiketleyerek liglerin tescil edilmesini istedi.

Özer Hurmacı'dan Sağlık Bakanı'na ve TFF'ye flaş gönderme!

33 yaşındaki orta saha oyuncusunun sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"LİGLERİN TESCİL EDİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Liglerin tescil edilmesini istiyoruz. Sağlıktan önemli ne olabilir soruyorum sayın Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve Türkiye Futbol Federasyonu?

41414

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kısıtlama kalktı, yoğunluk geceden başladı Kısıtlama kalktı, yoğunluk geceden başladı
Paixao: Altay'da mutluyumPaixao: Altay'da mutluyum
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de son durum

Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de son durum

Kırıkkale Valiliği: Sıfırlanan vaka sayısı 1 günde artış gösterdi

Kırıkkale Valiliği: Sıfırlanan vaka sayısı 1 günde artış gösterdi

SON DAKİKA | Tff, olağanüstü toplanıyor!

SON DAKİKA | Tff, olağanüstü toplanıyor!

Beşiktaş'ta 5 futbolcu karantinaya alındı!

Beşiktaş'ta 5 futbolcu karantinaya alındı!

Emre Belözoğlu öyle bir şey yaptı ki...

Emre Belözoğlu öyle bir şey yaptı ki...

Galatasaray'dan Mustafa Cengiz açıklaması

Galatasaray'dan Mustafa Cengiz açıklaması

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

'Süper Lig’e çıkmaya inandık'

'Süper Lig’e çıkmaya inandık'

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Eskişehirspor'a kötü haber!

Eskişehirspor'a kötü haber!

Altınordu Başkanı Özkan gururlu

Altınordu Başkanı Özkan gururlu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Özer Hurmacı'dan Sağlık Bakanı'na ve TFF'ye flaş gönderme!

Özer Hurmacı'dan TFF'ye gönderme!

Adana Demirspor'dan olay paylaşım!

Adana Demirspor'dan olay paylaşım!

Altınordu'da Hüseyin Eroğlu Süper Lig'in gözdesi

Eroğlu Süper Lig'in gözdesi

Paixao: Altay'da mutluyum

Paixao: Altay'da mutluyum

Altınordulu Kemal Rüzgar'ı sakatlıklar yıldıramadı

Altınordulu Kemal'i sakatlıklar yıldıramadı

Adana Demirspor taraftarları sağlık çalışanlarına destek verdi

Adana Demirspor'dan sağlık çalışanlarına destek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.