Özer Hurmacı'dan Sağlık Bakanı'na ve TFF'ye flaş gönderme!

33 yaşındaki orta saha oyuncusunun sosyal medya paylaşımı şu şekilde:
Liglerin tescil edilmesini istiyoruz. Sağlıktan önemli ne olabilir soruyorum sayın Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve Türkiye Futbol Federasyonu?
Trabzonspor testten geçti
Emre Belözoğlu öyle bir şey yaptı ki...
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Ağzım sağa, burnum sola gitti
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Totti'den Cengiz Ünder'e mesaj!
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