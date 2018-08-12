Özer Hurmacı'dan Trabzonspor'a: Ben çok faiz ödedim

Özer Hurmacı ile Trabzonspor arasında yaşanan krizde rakamlar belli oldu. Kulübün bulunduğu maddi durum itibari ile oyuncuya paranın nakit ödenmesinin mümkün olmadığı anlatıldı.
''6 ay ara vermeden borcunu ödeyelim'' teklifi yapıldı. 2018’in Temmuz ayında 3 milyon TL, Ağustos’ta 300 bin TL, Eylül’de 500 bin TL, Ekim’de 500 bin TL, Kasım’da 500 bin TL ve son olarak Aralık’ta 500 bin TL önerildi.
Trabzonspor’un bu teklifini kabul etmeyen ve faizlerle parasını isteyen Özer Hurmacı’nın “Ben paramı nakit isterim. Bu teklifi kabul etmiyorum. İş yerime çok para aktarımı yaptım ve faiz ödedim'' dediği öne sürüldü.
Beşiktaş Nacer Chadli ile anlaşmaya vardı!
Volkan Şen Adana Demirspor'a transfer oluyor!
Neymar ve Emily Ratajkowski birlikte kamera karşısına geçti!
İslam Slimani Fenerbahçe'den 4.5 milyon Euro civarında para alacak
Fikret Orman duyurdu! Beşiktaş seçime gidiyor
Galatasaray'da Tolga Ciğerci'ye Stuttgart talip
Bafetimbi Gomis'ten yedek kulübesi açıklaması!
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Islam Slimani İstanbul'a geldi!
FIFA, Manisaspor'a 6 puan silme cezası verdi!
Trabzonspor'un anlaştığı Antony Nwakaeme İstanbul'a geldi!
Hırvat oyuncu Corluka, milli formaya veda etti
Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı 83 milyona gidiyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum