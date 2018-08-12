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Özer Hurmacı'dan Trabzonspor'a: Ben çok faiz ödedim

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 12.08.2018 10:55 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un alacaklarına karşılık Özer Hurmacı'ya yaptığı teklifin detayları ortaya çıktı. Özer Hurmacı, Trabzonspor'un taksit teklifini "Ben paramı nakit isterim. İş yerime çok para aktarımı yaptım ve faiz ödedim" diyerek reddetti.

Özer Hurmacı'dan Trabzonspor'a: Ben çok faiz ödedim

Özer Hurmacı ile Trabzonspor arasında yaşanan krizde rakamlar belli oldu. Kulübün bulunduğu maddi durum itibari ile oyuncuya paranın nakit ödenmesinin mümkün olmadığı anlatıldı.

''6 ay ara vermeden borcunu ödeyelim'' teklifi yapıldı. 2018’in Temmuz ayında 3 milyon TL, Ağustos’ta 300 bin TL, Eylül’de 500 bin TL, Ekim’de 500 bin TL, Kasım’da 500 bin TL ve son olarak Aralık’ta 500 bin TL önerildi.

Trabzonspor’un bu teklifini kabul etmeyen ve faizlerle parasını isteyen Özer Hurmacı’nın “Ben paramı nakit isterim. Bu teklifi kabul etmiyorum. İş yerime çok para aktarımı yaptım ve faiz ödedim'' dediği öne sürüldü.


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özer hurmacı Trabzonspor

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