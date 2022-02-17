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Özer Hurmacı ve darp ettiği Mihriban Hurmacı'ya hapis istemi! Darp edilen eş 3 gün hapse girebilir

17.02.2022 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mihriban Hurmacı'yı çocuklarının önünde darp eden futbolcu Özer Hurmacı hakkında hazırlanan iddianamede, 3 yıl 6 aya kadar hapis isteniyor. Karşılıklı açılan davada darp edilen eşe ise 5 yıl 6 aya kadar hapis istemi mevcut. Bununla birlikte Mihriban Hurmacı hakkında 1 aylık koruma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 günlük zorlama hapsi kararı verildi. Karar kesinleşirse Mihriban Hurmacı 3 gün için cezaevine girecek.

Özer Hurmacı ve darp ettiği Mihriban Hurmacı'ya hapis istemi! Darp edilen eş 3 gün hapse girebilir

Özer Hurmacı ve dövdüğü eşi Mihriban Hurmacı birbirlerinden karşılıklı olarak şikayetçi oldu. Özer Hurmacı'ya 3 yıl 6 aya kadar hapis istenirken, Mihriban Hurmacı'ya ise 5 yıl 6 aya kadar hapis talebinde bulunuldu. İddianamede, taraflar arasında 3 Şubat akşamı geç saatlerde kıskançlık nedeniyle aralarında tartışma çıktığı, Özer Hurmacı'nın "Seni gebertirim" diyerek tehditte bulunduğu, Mihriban Hurmacı'nın da küfür edip "Seni bitireceğim" diyerek hakaret ve tehditte bulunduğu belirtildi. Tarafların birbirlerini karşılıklı olarak tekme, tokat ve yumruklarla hafif nitelikte yaraladıkları kaydedildi.

KARI-KOCA YARGILANACAK

İddianamede, Mihriban Hurmacı'nın "Eşe karşı basit yaralama", "Hakaret" ve "Tehdit" suçlarından 1 yıl 3 aydan 5 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. Özer Hurmacı hakkında ise "Eşe karşı basit yaralama" ve "Tehdit" suçundan 1 yıldan 3 yıl 6 aya kadar hapis istendi. İddianame kabul edilirse taraflar, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

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MİHRİBAN HURMACI'YA HAPİS YATABİLİR

Öte yandan taraflar birbirlerine karşı olarak koruma kararları aldırmıştı. Mahkemeye başvuran Mihriban Hurmacı, eşinin kendisine ve çocuklarına yaklaşmaması için 1 ay süreyle koruma kararı aldırmıştı. Özer Hurmacı ise 1 aylık koruma kararının ihlal edildiği iddiasıyla Mihriban Hurmacı hakkında zorlama hapsi talebinde bulundu. Avukatları Esennur Ezgi ve Selim Erbağcı aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesine başvuran Özer Hurmacı'nın talebi, 11 Şubat'ta kabul edildi.

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Mahkeme, Mihriban Hurmacı hakkında "Şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına" ve "iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine" ilişkin kararları ihlal ettiği gerekçesiyle 3 gün zorlama hapsi uygulanmasına karar verdi. Karar kesinleşirse Mihriban Hurmacı 3 gün cezaevine girecek. Ancak Mihriban Hurmacı'nın iki hafta içinde karara itiraz hakkı bulunuyor.

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