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ÖZET | Adana Demirspor 3-0 Balıkesirspor

01.05.2021 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 1. Lig'in 33. haftasında lider Adana Demirspor sahasında Balıkesirspor'u 3-0 mağlup etti. Mavi-lacivertli ekip gelecek hafta oynayacağı Menemenspor maçını kazandığı takdirde adını Süper Lig'e yazdıracak.

ÖZET | Adana Demirspor 3-0 Balıkesirspor

TFF 1. Lig'in 33. haftasında lider Adana Demirspor ile Aydeniz Et Balıkesirspor karşı karşıya geldi.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

TFF 1. LİG PUAN DURUMU VE FİKSTÜR

Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri ikinci yarıda Pa Dibba, Tayyip Talha Sanuç ve Yunus Akgün kaydetti.

Bu sonuçla Adana Demirspor puanını 67'ye çıkardı. Mavi-lacivertli ekip gelecek hafta oynayacağı Menemenspor mücadelesini kazandığı takdirde adını Süper Lig'e yazdıracak.

Puan cetvelinde ilk iki sırayı alan takım adını Süper Lig'e yazdıracak.

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Adana Demirspor
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