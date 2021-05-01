ÖZET | Adana Demirspor 3-0 Balıkesirspor

TFF 1. Lig'in 33. haftasında lider Adana Demirspor ile Aydeniz Et Balıkesirspor karşı karşıya geldi.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.
TFF 1. LİG PUAN DURUMU VE FİKSTÜR
Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri ikinci yarıda Pa Dibba, Tayyip Talha Sanuç ve Yunus Akgün kaydetti.
Bu sonuçla Adana Demirspor puanını 67'ye çıkardı. Mavi-lacivertli ekip gelecek hafta oynayacağı Menemenspor mücadelesini kazandığı takdirde adını Süper Lig'e yazdıracak.
Puan cetvelinde ilk iki sırayı alan takım adını Süper Lig'e yazdıracak.
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