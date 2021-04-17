ÖZET | Adana Demirspor 3-0 Giresunspor

TFF 1. Lig'de üst sıraları yakından ilgilendiren maçta Adana Demirspor evinde Giresunspor'u ağırladı. Yeni Adana Stadı'nda oynanan mücadeleyi Adana Demirspor 3-0 kazandı ve Süper Lig için önemli bir adım daha attı.
Adana Demirspor'a galibiyeti getiren goller, 11. dakikada Ezeh, 37. dakikada Sinan Kurt ve 42. dakikada Hasan Kılıç'tan geldi.
Bu sonuçla Adana Demirspor puanını 61 yaptı ve 2. sıradaki yerini korurken, 63 puanı olan lider Giresunspor ile farkı 2'ye düşürdü.
TFF 1. Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor deplasmanda Tuzlaspor ile karşılaşacakken, Giresunspor ise Altınordu deplasmanına gidecek.
(63) Giresunspor
(61) Adana Demirspor
(58) Samsunspor (1 maçı eksik)
(54) Altay (1 maçı eksik)
(54) İstanbulspor (1 maçı eksik)
(52) Altınordu (1 maçı eksik)
(49) Keçiörengücü
(47) Tuzlaspor
TFF 1. Lig'in 31. haftasında konuk ettiği lider GZT Giresunspor'u 3-0 yenen Adana Demirspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, "Oyuncularımı kutluyorum, bundan sonraki maçları da kazanıp yıllardır beklenen şampiyonluğu Adana'ya getirmek istiyoruz." dedi.
Aybaba, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularının maçta çok iyi bir performans sergilediğini kaydetti.
Haftalardır gelişen oyunlarının doruk noktasına ulaştığını belirten Aybaba, şöyle konuştu:
"Bu maç, lidere karşı zor bir karşılaşmaydı. Kaybettiğimizde veya berabere kaldığımızda neredeyse ilk iki şansını kaybedeceğimiz bir maçtı. Oyuncular saha içinde gerek organizasyon gerek birliktelik olarak müthiş şeyler yaptı. Çok iyi savundular, hücuma çıktılar ve çok güzel goller attılar. Arkadaşları kutluyorum. Üç maçımız var. Futbol, ciddi bir iştir. Bitti diye bir şey yoktur. Maç bittikten sonra hedefler belirlenir, hayaller gerçekleşir. Oyuncularımı kutluyorum, bundan sonraki maçları da kazanıp yıllardır beklenen şampiyonluğu Adana'ya getirmek istiyoruz."
GZT Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül ise maçtan önce Adana Demirspor'u yenerek avantajlı hale gelmek istediklerini belirtti.
Tribünde çok fazla kişinin olmasını eleştiren Şengül, şunları kaydetti:
"Bugün yaşananlar maçın önüne geçti bana göre. Çünkü Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bir ortamda, yasak olmasına rağmen 5-6 bin kişiyle stada gelmeleri çok düşündürücü ve manidar. Bunda sorumlu olan herkesin şapkasını önüne koyup düşünmesi lazım. Çünkü hem zor bir dönemden geçiyoruz hem de haksız bir rekabet oluyor. Böyle bir ortamda sağlıklı değil. Buna sebep olanları ve göz yumanları kınıyoruz.
Aylardır maçlar seyircisiz ortamda oynandığı için hakemler de oldukça etkilendi. 1-0 iken oyuncu değişikliği yapacağız, oyuncumuz kenarda 2-3 dakika bekledi. Golü yedik, ondan sonra oyuncu değişikliği yaptı hakem. Elimizi kolumuzu bağladı. Penaltı, penaltı değil. Hakemler de ortamdan etkilendi. Yazık, emek verdik. Hedefimiz şampiyonluk ama maalesef bazı olaylar dönüyor. Bunun önüne geçecek güce muktediriz. Allah'ın izniyle bu takım her şartta kalan 3 maçta istediği puanı alıp Süper Lig'e çıkacak."
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