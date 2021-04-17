ÖZET | Adana Demirspor 3-0 Giresunspor

Aybaba, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularının maçta çok iyi bir performans sergilediğini kaydetti.

Haftalardır gelişen oyunlarının doruk noktasına ulaştığını belirten Aybaba, şöyle konuştu:

"Bu maç, lidere karşı zor bir karşılaşmaydı. Kaybettiğimizde veya berabere kaldığımızda neredeyse ilk iki şansını kaybedeceğimiz bir maçtı. Oyuncular saha içinde gerek organizasyon gerek birliktelik olarak müthiş şeyler yaptı. Çok iyi savundular, hücuma çıktılar ve çok güzel goller attılar. Arkadaşları kutluyorum. Üç maçımız var. Futbol, ciddi bir iştir. Bitti diye bir şey yoktur. Maç bittikten sonra hedefler belirlenir, hayaller gerçekleşir. Oyuncularımı kutluyorum, bundan sonraki maçları da kazanıp yıllardır beklenen şampiyonluğu Adana'ya getirmek istiyoruz."

GİRESUNSPOR'DA HAYAL KIRIKLIĞI

GZT Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül ise maçtan önce Adana Demirspor'u yenerek avantajlı hale gelmek istediklerini belirtti.

Tribünde çok fazla kişinin olmasını eleştiren Şengül, şunları kaydetti:

"Bugün yaşananlar maçın önüne geçti bana göre. Çünkü Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bir ortamda, yasak olmasına rağmen 5-6 bin kişiyle stada gelmeleri çok düşündürücü ve manidar. Bunda sorumlu olan herkesin şapkasını önüne koyup düşünmesi lazım. Çünkü hem zor bir dönemden geçiyoruz hem de haksız bir rekabet oluyor. Böyle bir ortamda sağlıklı değil. Buna sebep olanları ve göz yumanları kınıyoruz.