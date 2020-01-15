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  4. ÖZET | Alanyaspor 3-1 Kasımpaşa maç sonucu

ÖZET | Alanyaspor 3-1 Kasımpaşa maç sonucu

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 15.01.2020 18:17 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa'yı ağırladığı maçı 3-1 kazandı ve rövanş öncesi önemli bir avantaj yakaladı. Alanyaspor - Kasımpaşa maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Alanyaspor 3-1 Kasımpaşa maç sonucu

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Aytemiz Alanyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi Aytemiz Alanyaspor oldu. Alanyaspor - Kasımpaşa maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Aytemiz Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Welinton, 15. dakikada Junior Fernandes ve 45. dakikada Papiss Cisse kaydetti. Kasımpaşa'nın tek golü 42. dakikada Mame Thiam'dan geldi.

Ev sahibi Aytemiz Alanyaspor'da ilk sarı kartını 49. dakikada gören Welinton, 62. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

Kasımpaşa'nın çarşamba günü transferlerini açıkladığı stoper Tomas Brecka maça ilk 11'de başladı. 71'de kenara gelen Tomas Brecka, yerini çarşamba günü transferi açıklanan bir başka yeni isim olan Dieumerci Ndongala'ya bıraktı.

Aytemiz Alanyaspor ile Kasımpaşa arasındaki Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'ndaki rövanş karşılaşması 22 Ocak Çarşamba günü saat 14:00'te İstanbul'da oynanacak.

ALANYASPOR - KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ

  1. dakikada Kaan Kanak'ın pasında sol kanatta topla buluşan Junior Fernandes'in vuruşunda, topu kaleci Fatih Öztürk kornere çeldi. Umut Güneş'in sol kanattan kullandığı kornerde Welinton plase vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

  • dakikada gelişen Alanyaspor atağında sol kanatta Kaan Kanak'ın kavisli ortasına iyi yükselen Junior Fernandes'in kafa vuruşunda, top ağlara gitti: 2-0.

  • dakikada Kasımpaşa'dan Aytaç Kara'nın derinlemesine pasında Thiam, Tzavellas'ı boşa düşürdükten sonra uzak direk dibine sert vurdu ve topu filelere göndererek, farkı 1'e indirdi: 2-1.

  • dakikada gelişen Alanyaspor atağında Umut Güneş'in topuk pasında Musa Çağıran topu kaleye paralel gönderdi. Arka direkte topla buluşan Cisse'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.

    • Karşılaşma Aytemiz Alanyaspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

    ALANYASPOR - KASIMPAŞA MAÇ DETAYLARI

    Stat: Bahçeşehir Okulları

    Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Bilal Gölen, Deniz Caner Özaral

    Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Kaan Kanak, Welinton, Tzavellas, Baiano, Ceyhun Gülselam, Musa Çağıran (Dk. 46 Siopis), Umut Güneş (Dk. 64 Salih Uçan), Junior Fernandes, Efecan Karaca, Cisse (Dk. 56 Yacine Bammou)

    Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Özgür Çek, Fernandes, Ahmet Hakan Demirli (Dk. 78 Çağtay Kurukalıp), Brecka (Dk. 71 Ndongala), İlhan Depe, Doğucan Haspolat, Tarkan Serbest, Aytaç Kara, Hajradinovic, Thiam

    Goller: Dk. 12 Welinton, Dk. 15 Junior Fernandes, Dk. 45 Cisse (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 42 Thiam (Kasımpaşa)

    Kırmızı kart: Dk. 62 Welinton (Aytemiz Alanyaspor)

    Sarı kartlar: Dk. 60 Fernandes, Dk. 77 Aytaç Kara, Dk. 89 Ndongala (Kasımpaşa)

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