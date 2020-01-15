ÖZET | Alanyaspor 3-1 Kasımpaşa maç sonucu

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Aytemiz Alanyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi Aytemiz Alanyaspor oldu. Alanyaspor - Kasımpaşa maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Aytemiz Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Welinton, 15. dakikada Junior Fernandes ve 45. dakikada Papiss Cisse kaydetti. Kasımpaşa'nın tek golü 42. dakikada Mame Thiam'dan geldi.

Ev sahibi Aytemiz Alanyaspor'da ilk sarı kartını 49. dakikada gören Welinton, 62. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

Kasımpaşa'nın çarşamba günü transferlerini açıkladığı stoper Tomas Brecka maça ilk 11'de başladı. 71'de kenara gelen Tomas Brecka, yerini çarşamba günü transferi açıklanan bir başka yeni isim olan Dieumerci Ndongala'ya bıraktı.

Aytemiz Alanyaspor ile Kasımpaşa arasındaki Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'ndaki rövanş karşılaşması 22 Ocak Çarşamba günü saat 14:00'te İstanbul'da oynanacak.

ALANYASPOR - KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ