ÖZET| Alanyaspor-Beşiktaş: 2-1

Zirveyi çok yakından ilgilendiren bu zorlu maçta ev sahibi Alanyaspor'un maç başından beri üstünlüğü bulunuyordu. Akdeniz temsilcisi üstün oynadığı maçı 2-1 kazanmayı bildi.
MAÇ SONUCU: Alanyaspor 2-1 Beşiktaş
93' Beşiktaş'ta Aboubakar'ın ceza sahası içinden çektiği volesi dışarı çıktı ama öncesinde ofsayttaydı.
92' Siyah-beyazlılar tüm hatlarıyla beraberlik golü için yükleniyor.
90' Maçın sonuna en az yedi dakika ilave edildi.
89' BEŞİKTAŞ FARKI BİRE İNDİRDİ! Penaltı atışını gole çeviren Aboubakar takımının umutlanmasını sağladı!
88' Alanyaspor'da Efkan Bekiroğlu penaltıya sebebiyet veren faulü nedeniyle sarı kart gördü.
87' PENALTI! Beşiktaş'ta Güven Yalçın ceza sahasında Efkan tarafından yere düşürüldü ve maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi.
81' ALANYASPOR 10 KİŞİ! Babacar, Rıdvan'a yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartını gördü ve oyun dışında kaldı.
79' Bakasetas böylece kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.
79' ALANYASPOR FARKI İKİYE ÇIKARDI! Tayfur'un pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Bakasetas'ın vuruşu kaleci Utku'nun koltuğunun arasından ağları havalandırdı!
78' Beşiktaş'ta Ghezzal'ın ara pasının şiddeti yüksek olunca top kaleci Marafona'da kaldı.
77' Alanyaspor'da Mustafa Pektemek'in ceza sahasının sağından çektiği şutu kaleci Utku'nun kucağında kaldı.
75' ALANYASPOR GOLE YAKLAŞTI! Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruş direkten geri döndü!
71' N'Koudou'nun sol kanattan yaptığı ortasını savunmada Caulker uzaklaştırdı.
70' Alanyaspor'da Davidson'un ceza yayı üzerinden çektiği şutu farklı şekilde auta çıktı.
65' Beşiktaş'ta Atiba'nın ceza yayı üzerinden çektiği şutu yandan auta gitti.
61' Alanyaspor'da Berkan'ın ceza sahası dışından çektiği şutu farklı şekilde auta çıktı.
60' BEŞİKTAŞ GOLE YAKLAŞTI! Ghezzal'ın kullandığı frikik üstten az farkla auta gitti.
58' İkinci yarıda Alanyaspor takım halinde topun arkasına geçmiş durumda.
57' Beşiktaş'ta Rıdvan'ın sol kanattan yaptığı ortasını savunmada Tzavellas uzaklaştırdı.
52' BEŞİKTAŞ'TAN TEHLİKE! N'Koudou'nun ceza sahasının solundan içeri çevirdiği topa Alanyaspor savunmasından ters bir kafa vuruşu geldi, topu kaleci Marafona son anda çizgiden çıkardı.
47' Beşiktaş'ta Dorukhan'ın sağ kanattan yaptığı ortasını Alanyaspor savunması kesti.
46' Sergen Yalçın oyuna iki değişiklikle müdahale etti.
45' Beşiktaş'ta Cyle Larin'in yerine Bernard Mensah oyuna girdi.
45' Beşiktaş'ta Valentin Rosier'in yerine Kevin N'Koudou oyuna girdi.
45' İkinci yarı başladı.
İLK YARI SONUCU: Alanyaspor 1-0 Beşiktaş
45' İlk yarının sonuna en az üç dakika ilave edildi.
42' ALANYASPOR'DAN TEHLİKE! Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunun devamından sol kanattan yapılan ortaya Tayfur kafayı vurdu, şutu direk dibinden dışarı çıktı.
40' Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunu Alanyaspor savunması uzaklaştırdı.
34' Rosier bu kartın ardından gelecek haftaki BB Erzurumspor maçı öncesinde cezalı duruma düştü.
34' Beşiktaş'ta Valentin Rosier, Davidson'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
33' BEŞİKTAŞ NET FIRSATI HARCADI! Savunma arkasına sızan Ghezzal kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşunda Marafona'yı geçemedi.
26' Bakasetas böylece bu sezon Süper Lig'deki 3. golünü kaydetti.
26' ALANYASPOR ÖNE GEÇTİ! Bakasetas top ve kaleci Utku'yu ayrı köşelere gönderdi!
26' PENALTI! Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi!
25' VAR DEVREDE! Az önceki köşe vuruşunda topa Ghezzal'ın ceza sahasında eliyle dokunup dokunmadığı kontrol ediliyor.
24' Juanfran'ın kullandığı köşe vuruşunu önce Welinton uzaklaştırdı, ardından sol kanattan yapılan orta Rosier'e çarpıp bir kez daha kornere çıktı. Alanyaspor bu defa sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.
22' Alanyaspor'da Babacar'ın ceza sahası dışından çektiği şutu Rıdvan'dan geri döndü.
16' Beşiktaş'ta Dorukhan'ın sağ kanattan yaptığı ortası doğrudan auta çıktı.
15' Bu dakikalarda oyuncular ayakta kalmakta zorlanıyor. Yoğun yağış nedeniyle saha zemini bir hayli ağırlaştı.
13' Juanfran'ın kullandığı köşe vuruşunu Beşiktaş savunması uzaklaştırdı.
12' Alanyaspor sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.
11' Alanyaspor'da Berkan'ın ceza sahası dışından çektiği şutu savunmaya çarpıp kornere gitti.
10' Alanyaspor'da Bakasetas kendisine atılan pası eliyle kontrol etti ve top Beşiktaş'a geçti.
6' Beşiktaş sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.
5' Karşılaşma ikili mücadeleler açısından oldukça yoğun ve sert başladı.
4' Dorukhan'ın önemli bir sorunu yok, oyuna devam edebilecek.
3' Beşiktaş'ta Dorukhan bir sakatlık geçiriyor. Maçın hakemi oyunu durdurdu.
2' Alanyaspor maça daha fazla topa sahip olarak başladı.
1' Alanyaspor 4-2-3-1, Beşiktaş 4-1-4-1 dizilişiyle sahada.
1' Kritik maç başladı.
Alanyaspor: Marafona, Caulker, Juanfran, Tzavellas, Siopis, Tayfur, Berkan, Bakasetas, Davidson, Barreiro, Babacar
Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar
Goller: Bakasetas (dk. 26 pen. ve 79) (Aytemiz Alanyaspor), Aboubakar (dk. 90 pen.) (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Babacar (dk. 82) (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Rosier, Ghezzal, Montero (Beşiktaş), Tayfur, Efkan, Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)
Alanyaspor'un iç sahada oynadığı son 3 lig maçı "2.5 ALT" bitti.
Beşiktaş'ın son 4 lig maçında 2.5 gol barajı aşıldı, bu 4 maçın 3'ünde "karşılıklı goller" izledik.
Okuyucu Yorumları 4 yorum