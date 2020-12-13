ÖZET| Alanyaspor-Beşiktaş: 2-1

79' Bakasetas böylece kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

81' ALANYASPOR 10 KİŞİ! Babacar, Rıdvan'a yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartını gördü ve oyun dışında kaldı.

87' PENALTI! Beşiktaş'ta Güven Yalçın ceza sahasında Efkan tarafından yere düşürüldü ve maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi.

90' Maçın sonuna en az yedi dakika ilave edildi.

92' Siyah-beyazlılar tüm hatlarıyla beraberlik golü için yükleniyor.

Zirveyi çok yakından ilgilendiren bu zorlu maçta ev sahibi Alanyaspor 'un maç başından beri üstünlüğü bulunuyordu. Akdeniz temsilcisi üstün oynadığı maçı 2-1 kazanmayı bildi.

26' Bakasetas böylece bu sezon Süper Lig'deki 3. golünü kaydetti.

45' İlk yarının sonuna en az üç dakika ilave edildi.

46' Sergen Yalçın oyuna iki değişiklikle müdahale etti.

26' PENALTI! Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi!

25' VAR DEVREDE! Az önceki köşe vuruşunda topa Ghezzal'ın ceza sahasında eliyle dokunup dokunmadığı kontrol ediliyor.

24' Juanfran'ın kullandığı köşe vuruşunu önce Welinton uzaklaştırdı, ardından sol kanattan yapılan orta Rosier'e çarpıp bir kez daha kornere çıktı. Alanyaspor bu defa sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

22' Alanyaspor'da Babacar'ın ceza sahası dışından çektiği şutu Rıdvan'dan geri döndü.

16' Beşiktaş'ta Dorukhan'ın sağ kanattan yaptığı ortası doğrudan auta çıktı.

15' Bu dakikalarda oyuncular ayakta kalmakta zorlanıyor. Yoğun yağış nedeniyle saha zemini bir hayli ağırlaştı.

13' Juanfran'ın kullandığı köşe vuruşunu Beşiktaş savunması uzaklaştırdı.

12' Alanyaspor sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

11' Alanyaspor'da Berkan'ın ceza sahası dışından çektiği şutu savunmaya çarpıp kornere gitti.

10' Alanyaspor'da Bakasetas kendisine atılan pası eliyle kontrol etti ve top Beşiktaş'a geçti.

6' Beşiktaş sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.