SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. ÖZET| Alanyaspor-Beşiktaş: 2-1

ÖZET| Alanyaspor-Beşiktaş: 2-1

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.12.2020 18:04 | Son Güncelleme

Zirvede çok kritik bir 90 dakika oynandı. Alanyaspor-Beşiktaş maçı, ev sahibinin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Maçın detayları haberimizde...

ÖZET| Alanyaspor-Beşiktaş: 2-1

Zirveyi çok yakından ilgilendiren bu zorlu maçta ev sahibi Alanyaspor'un maç başından beri üstünlüğü bulunuyordu. Akdeniz temsilcisi üstün oynadığı maçı 2-1 kazanmayı bildi.

MAÇ ÖZETİ

MAÇ SONUCU: Alanyaspor 2-1 Beşiktaş

93' Beşiktaş'ta Aboubakar'ın ceza sahası içinden çektiği volesi dışarı çıktı ama öncesinde ofsayttaydı.

92' Siyah-beyazlılar tüm hatlarıyla beraberlik golü için yükleniyor.

90' Maçın sonuna en az yedi dakika ilave edildi.

89' BEŞİKTAŞ FARKI BİRE İNDİRDİ! Penaltı atışını gole çeviren Aboubakar takımının umutlanmasını sağladı!

88' Alanyaspor'da Efkan Bekiroğlu penaltıya sebebiyet veren faulü nedeniyle sarı kart gördü.

87' PENALTI! Beşiktaş'ta Güven Yalçın ceza sahasında Efkan tarafından yere düşürüldü ve maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi.

81' ALANYASPOR 10 KİŞİ! Babacar, Rıdvan'a yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartını gördü ve oyun dışında kaldı.

79' Bakasetas böylece kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

79' ALANYASPOR FARKI İKİYE ÇIKARDI! Tayfur'un pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Bakasetas'ın vuruşu kaleci Utku'nun koltuğunun arasından ağları havalandırdı!

78' Beşiktaş'ta Ghezzal'ın ara pasının şiddeti yüksek olunca top kaleci Marafona'da kaldı.

77' Alanyaspor'da Mustafa Pektemek'in ceza sahasının sağından çektiği şutu kaleci Utku'nun kucağında kaldı.

75' ALANYASPOR GOLE YAKLAŞTI! Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruş direkten geri döndü!

71' N'Koudou'nun sol kanattan yaptığı ortasını savunmada Caulker uzaklaştırdı.

70' Alanyaspor'da Davidson'un ceza yayı üzerinden çektiği şutu farklı şekilde auta çıktı.

65' Beşiktaş'ta Atiba'nın ceza yayı üzerinden çektiği şutu yandan auta gitti.

61' Alanyaspor'da Berkan'ın ceza sahası dışından çektiği şutu farklı şekilde auta çıktı.

60' BEŞİKTAŞ GOLE YAKLAŞTI! Ghezzal'ın kullandığı frikik üstten az farkla auta gitti.

58' İkinci yarıda Alanyaspor takım halinde topun arkasına geçmiş durumda.

57' Beşiktaş'ta Rıdvan'ın sol kanattan yaptığı ortasını savunmada Tzavellas uzaklaştırdı.

52' BEŞİKTAŞ'TAN TEHLİKE! N'Koudou'nun ceza sahasının solundan içeri çevirdiği topa Alanyaspor savunmasından ters bir kafa vuruşu geldi, topu kaleci Marafona son anda çizgiden çıkardı.

47' Beşiktaş'ta Dorukhan'ın sağ kanattan yaptığı ortasını Alanyaspor savunması kesti.

46' Sergen Yalçın oyuna iki değişiklikle müdahale etti.

45' Beşiktaş'ta Cyle Larin'in yerine Bernard Mensah oyuna girdi.

45' Beşiktaş'ta Valentin Rosier'in yerine Kevin N'Koudou oyuna girdi.

45' İkinci yarı başladı.

İLK YARI SONUCU: Alanyaspor 1-0 Beşiktaş

45' İlk yarının sonuna en az üç dakika ilave edildi.

42' ALANYASPOR'DAN TEHLİKE! Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunun devamından sol kanattan yapılan ortaya Tayfur kafayı vurdu, şutu direk dibinden dışarı çıktı.

40' Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunu Alanyaspor savunması uzaklaştırdı.

34' Rosier bu kartın ardından gelecek haftaki BB Erzurumspor maçı öncesinde cezalı duruma düştü.

34' Beşiktaş'ta Valentin Rosier, Davidson'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

33' BEŞİKTAŞ NET FIRSATI HARCADI! Savunma arkasına sızan Ghezzal kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşunda Marafona'yı geçemedi.

26' Bakasetas böylece bu sezon Süper Lig'deki 3. golünü kaydetti.

26' ALANYASPOR ÖNE GEÇTİ! Bakasetas top ve kaleci Utku'yu ayrı köşelere gönderdi!

26' PENALTI! Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi!

25' VAR DEVREDE! Az önceki köşe vuruşunda topa Ghezzal'ın ceza sahasında eliyle dokunup dokunmadığı kontrol ediliyor.

24' Juanfran'ın kullandığı köşe vuruşunu önce Welinton uzaklaştırdı, ardından sol kanattan yapılan orta Rosier'e çarpıp bir kez daha kornere çıktı. Alanyaspor bu defa sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

22' Alanyaspor'da Babacar'ın ceza sahası dışından çektiği şutu Rıdvan'dan geri döndü.

16' Beşiktaş'ta Dorukhan'ın sağ kanattan yaptığı ortası doğrudan auta çıktı.

15' Bu dakikalarda oyuncular ayakta kalmakta zorlanıyor. Yoğun yağış nedeniyle saha zemini bir hayli ağırlaştı.

13' Juanfran'ın kullandığı köşe vuruşunu Beşiktaş savunması uzaklaştırdı.

12' Alanyaspor sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

11' Alanyaspor'da Berkan'ın ceza sahası dışından çektiği şutu savunmaya çarpıp kornere gitti.

10' Alanyaspor'da Bakasetas kendisine atılan pası eliyle kontrol etti ve top Beşiktaş'a geçti.

6' Beşiktaş sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

5' Karşılaşma ikili mücadeleler açısından oldukça yoğun ve sert başladı.

4' Dorukhan'ın önemli bir sorunu yok, oyuna devam edebilecek.

3' Beşiktaş'ta Dorukhan bir sakatlık geçiriyor. Maçın hakemi oyunu durdurdu.

2' Alanyaspor maça daha fazla topa sahip olarak başladı.

1' Alanyaspor 4-2-3-1, Beşiktaş 4-1-4-1 dizilişiyle sahada.

1' Kritik maç başladı.

ALANYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇ DETAYLARI

Alanyaspor: Marafona, Caulker, Juanfran, Tzavellas, Siopis, Tayfur, Berkan, Bakasetas, Davidson, Barreiro, Babacar

Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar

Goller: Bakasetas (dk. 26 pen. ve 79) (Aytemiz Alanyaspor), Aboubakar (dk. 90 pen.) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Babacar (dk. 82) (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Rosier, Ghezzal, Montero (Beşiktaş), Tayfur, Efkan, Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

  • Alanyaspor'un iç sahada oynadığı son 3 lig maçı "2.5 ALT" bitti.

  • Beşiktaş'ın son 4 lig maçında 2.5 gol barajı aşıldı, bu 4 maçın 3'ünde "karşılıklı goller" izledik.

  • Alanyaspor'un Süper Lig'e çıktığı yıldan günümüze, her sezon karşılaştığı takımlar arasında yenemediği tek rakibi Beşiktaş

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görüntüler infial yaratmıştı! O anları anlattıGörüntüler infial yaratmıştı! O anları anlattı
Oğuzhan Özyakup 2. kez dalya diyecekOğuzhan Özyakup 2. kez dalya diyecek
Fatih Terim’in muhtemel 11’iFatih Terim’in muhtemel 11’i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!
Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!
İmamoğlu tarih verdi: 1 Ocak'ta hizmete giriyor
İmamoğlu tarih verdi: 1 Ocak'ta hizmete giriyor
Eski Fenerbahçeli yıldız Galatasaray'da!
Eski Fenerbahçeli yıldız Galatasaray'da!
'Herkesten tüm samimiyetimle özür diliyorum'
'Herkesten tüm samimiyetimle özür diliyorum'
Galatasaray'da yıldız isimle yollar ayrılıyor!
Galatasaray'da yıldız isimle yollar ayrılıyor!
Nefes kesen maçta kazanan belli oldu
Nefes kesen maçta kazanan belli oldu
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Rekor transfer! 190 milyon dolar
Rekor transfer! 190 milyon dolar
Yıldız futbolcunun cezası onaylandı! 9 yıl hapis yatacak...
Yıldız futbolcunun cezası onaylandı! 9 yıl hapis yatacak...
Süper Lig'de sürpriz takas!
Süper Lig'de sürpriz takas!
Kulüp başkanı silahlı saldırıya uğradı
Kulüp başkanı silahlı saldırıya uğradı
Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun’a silahlı saldırı
Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun’a silahlı saldırı
Neymar ve Mbappe'yi durduramadık...
Neymar ve Mbappe'yi durduramadık...
Okuyucu Yorumları 4 yorum
çok atarız bu alanyaya tahminim alanya 1 Beşiktaş 4
hadi karakartal al şu maçıda sonra rahatımıza bakalım
beşiktaş klasiği olur maci maçı kaybeder fırsatı teper beşiktaş hep klasiği
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Montero: Hakemin kararı düşündüren bir karar
''Hakemin kararı düşündüren bir karar''
ÖZET| Alanyaspor-Beşiktaş: 2-1
Alanyaspor, ''lider benim'' dedi!
Dortmund'da Favre gitti eski Beşiktaşlı geldi
Dortmund'da Favre gitti eski Beşiktaşlı geldi
Beşiktaş'ın kamp kadrosunda 5 eksik
Beşiktaş'ın kamp kadrosunda 5 eksik
Oğuzhan Özyakup 2. kez dalya diyecek
Oğuzhan Özyakup 2. kez dalya diyecek
Beşiktaş'ta hedef 4'te 4
Beşiktaş'ta hedef 4'te 4
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.