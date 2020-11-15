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ÖZET | Aliağa Petkim Spor - Beşiktaş maç sonucu: 82- 72

BASKETBOL HABERLERİ  | 15.11.2020 15:51 | Son Güncelleme

ING Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftasında Aliağa Petkim Spor, evinde konuk ettiği Beşiktaş’ı 82-72 yendi. Lig’de Aliağa Petkim Spor 4. galibiyetini alırken, Beşiktaş 7 kez mağlup oldu.

ÖZET | Aliağa Petkim Spor - Beşiktaş maç sonucu: 82- 72

ING Basketbol Süper Ligi'nde son haftaların formda takımı Petkimspor, üst üste 3'üncü galibiyetini Beşiktaş'ı evinde yenerek aldı: 82-72.

Enka Spor Salonu'ndaki maçın ilk periyodunu 22-15, ilk devresini 42-38, üçüncü periyodunu da 68-59 önde tamamlayan Petkim'de Ray 19, Hummer 17 sayıyla galibiyete katkı yaptı.

Beşiktaş'a 30 sayı, 13 ribaundla kariyer rekoru kıran 18 yaşındaki yıldız adayı Alperen'in müthiş performansı yetmedi. Aliağa ekibi bu skorla son 5 maçta 4'üncü galibiyetini alırken Beşiktaş ise tek galibiyetle son sırada kaldı.

ALİAĞA PETKİM SPOR - BEŞİKTAŞ

Salon: Enka Spor
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli xx ,Halil Baldemir xx, Musa Kazım Çetin xx

Aliağa Petkim Spor: Kendrick John Ray xxx 19, Stephen Zack xxx 12, Sarunas Vasiliaskas xx 9, Ian Hummer xxx 17, Thomas Wimbush xx 7, Dorukhan Engindeniz xx 6, Hakan Yapar xx 2, Canberk Kus x ?, Ege Arar xx 10, Alp Karahan x ?, Yiğitcan Turna x ?,
Başantrenör: Kestutis Kemzura

Beşiktaş : James Kumar Blackmon xxx 18, Omer Yasır Küçük x 3, Alperen Şengün xxx 30, Markell Davon Johnson xxx 15, Egehan Arna x 2, Oğuzhan Göktepe x, Hakan Saylı x, Sadık Emir Kabaca x 4 ,Mehmet Yağmur x, Sedat Ali Karagülle x, Furkan Haltalı x
Başantrenör: Sinan Çelik

  1. Periyot: 22 -15 (Aliağa Petkim Spor lehine)
    Devre: 42 - 38 (Aliağa Petkim Spor lehine)
  2. Periyot: 68 -59 (Aliağa Petkim Spor lehine)
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