ÖZET | Anadolu Efes 86 - 55 Frutti Extra Bursaspor (Basketbol Süper Ligi)

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Ozan Çakar, Ahmet Tatlıcı
ANADOLU EFES: Larkin 9, Micic 12, Tolga Geçim 4, Moerman 8, Sertaç Şanlı 15, Dunston 8, Buğrahan Tuncer 19, Simon 2, Doğuş Balbay, Yiğitcan Saybir 2, Ömen Can İlyasoğlu 5, Mustafa Kurtuldum 2
FRUTTI EXTRA BURSASPOR: Robinson 8, Christopher Jones 6, Lopez 5, Perry Jones 6, Olaseni 12, Ender Arslan 12, Can Maxim Mutaf 4, Dusan Cantekin 2, Tevfik Akdamar
1'İNCİ PERİYOT: 19-13
İLK YARI: 40-26
3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-42
(DHA)
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