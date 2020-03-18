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ÖZET | Anadolu Efes 86 - 55 Frutti Extra Bursaspor (Basketbol Süper Ligi)

BASKETBOL HABERLERİ  | 18.03.2020 08:35 | Son Güncelleme

ING Basketbol Süper Ligi'nin 20'nci hafta erteleme maçında Anadolu Efes, koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanan karşılaşmada Frutti Extra Bursaspor'u 86-55 mağlup etti.

ÖZET | Anadolu Efes 86 - 55 Frutti Extra Bursaspor (Basketbol Süper Ligi)

ANADOLU EFES 86 - 55 FRUTTİ EXTRA BURSASPOR

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Ozan Çakar, Ahmet Tatlıcı

ANADOLU EFES: Larkin 9, Micic 12, Tolga Geçim 4, Moerman 8, Sertaç Şanlı 15, Dunston 8, Buğrahan Tuncer 19, Simon 2, Doğuş Balbay, Yiğitcan Saybir 2, Ömen Can İlyasoğlu 5, Mustafa Kurtuldum 2
FRUTTI EXTRA BURSASPOR: Robinson 8, Christopher Jones 6, Lopez 5, Perry Jones 6, Olaseni 12, Ender Arslan 12, Can Maxim Mutaf 4, Dusan Cantekin 2, Tevfik Akdamar

1'İNCİ PERİYOT: 19-13
İLK YARI: 40-26
3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-42

(DHA)

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ING Basketbol Süper Ligi anadolu efes Frutti Extra Bursaspor

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