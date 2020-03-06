ÖZET | Anadolu Efes - Olympiakos maç sonucu: 91-79

Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague'in 28. maç döneminde Yunan temsilcisi Olympiakos’u konuk etti. Çift maç haftasında ilk olarak İsrail’de Maccabi FOX’la karşılaşan Ergin Ataman'ın öğrencileri, rakibine 77-75 kaybetmişti. Bu yenilgiyle 11 maçlık galibiyet serisi sonlanan ve 2020 yılında Euroleague'de ilk kez kaybeden Anadolu Efes, Olympiakos'u 91-79 mağlup etti ve moral depoladı. Anadolu Efes - Olympiakos maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Mücadeleye damga vuran isim Shane Larkin oldu. Yıldız basketbolcu, mücadeleyi 40 sayı, 5 asist, 3 top çalma ile tamamladı.

Lacivert-beyazlı ekip, galibiyet sayısını 24’e çıkarırken, Olympiakos 16. kez mağlup olarak play-off yolunda ciddi bir yara aldı.

ANADOLU EFES - OLYMPİAKOS MAÇ ÖZETİ

Müsabakaya Buycks ve Papanikolaou’nun 3 sayı çizgisini gerisinden bulduğu isabetli şutlarla başlayan konuk takım, 3. dakikada 13-5 üstünlük kurdu. Pleiss’ın pota altında bulduğu basketlerle oyuna tutunan lacivert-beyazlılar, 5. dakikayı 17-11 geride tamamladı. İyi savunma yapan Anadolu Efes, Micic ve Larkin’in elinden 8-0’lık seri buldu ve 8. dakikanın başında 19-17 öne geçti. Larkin’in 3 sayılık basketleri, Pleiss’ın da pota altındaki etkili oyunuyla kısa sürede farkı açan Anadolu Efes, periyodun son dakikasına 29-19 üstün girdi. Lacivert-beyazlılar, son dakikada rakibinin 4 sayısına engel olamadı ve ilk çeyreği 29-24 önde bitirdi. İlk periyotta dışarıdan 5’te 3 isabet sağlayan Larkin 12, pota altında etkili olan Pleiss ise 11 sayı üreterek ön plana çıktı.