ÖZET | Ankaragücü Sivasspor maç sonucu: 0-3

Süper Lig'de 24. hafta maçında Ankaragücü ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 3-0'lık skorla konuk ekip Demir Grup Sivasspor oldu. Ankaragücü - Sivasspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Demir Grup Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 69. dakikada Hakan Arslan, 74. dakikada Mert Hakan Yandaş ve 90+1. dakikada Mustapha Yatabare kaydetti.

Ankaragücü'nde Milos Stanojevic 31 ve 36. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından oyun dışında kaldı. Konrad Michalak sakatlandığı için 41. dakikada yerini Ricardo Faty'ye bıraktı.

Bu galibiyetin ardından Demir Grup Sivasspor puanını 48'e yükseltti. Ankaragücü 20 puanda kaldı.

HAFTAYA RAKİBİ GALATASARAY

Süper Lig'de gelecek hafta Ankaragücü, Beşiktaş'a konuk olacak. Demir Grup Sivasspor, Galatasaray'ı ağırlayacak.

ANKARAGÜCÜ - SİVASSPOR MAÇ ÖZETİ

12. dakikada Uğur Çiftçi'nin pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Mert Hakan, kaleci Friedrich ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.

16. dakikada Uğur'un pasıyla ceza sahasına giren Fernando'nun vuruşunda kaleci Friedrich'i geçen top auta çıktı.

18. dakikada kullanılan serbest vuruşta savunmadan dönen topu Mert Hakan, ceza sahasına gönderdi. Ondole'nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı çıktı.

24. dakikada Marcelo'nun yaptığı ortada ceza sahası içerisinde Yatabare'nin kafa vuruşunu kaleci Friedrich kurtardı.

40. dakikada Lukasik'in pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Lobjanidze'nin vuruşunu kaleci Samassa kurtardı.