ÖZET | Antalyaspor 1-1 Trabzonspor

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi.

Antalyaspor'a üstünlüğü etiren gol, 25. dakikada Amilton'dan geldi. Akdeniz ekibi 33. dakikada Ersan Adem Gülüm'ün kırmızı kart görmesiyle uzun süre 10 kişi oynadığı maçta kalesini uzatma dakikalarına kadar gole kapatmayı başardı. Trabzonspor'da 90+6. dakikada sahneye çıkan Afobe, takımına 1 puanı getiren isim oldu. Öte yandan bordo-mavili ekipte golcü oyuncu Ekuban, 12. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Boffin'i geçmeyi başaramadı.

2 maç sonra puan kaybeden Trabzonspor, böylece puanını 27 yaptı. 4 maçtır yenilmeyen Antalyaspor ise puanını 25 yaparak üst sıralara doğru yükselişini sürdürdü.

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor evinde Konyaspor ile karşılaşacakken, Antalyaspor ise deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak.

AVCI TAKIMI BOZMADI

Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşan Trabzonspor, son oynadığı Göztepe maçının ilk 11'i ile sahaya çıktı.