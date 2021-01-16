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ÖZET | Antalyaspor 1-1 Trabzonspor

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 16.01.2021 21:03 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Antalyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Trabzonspor, 33. dakikada 10 kişi kalan Antalyaspor karşısında 90+6'da bulduğu golle 1-1 berabere kaldı. Antalyaspor - Trabzonspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Antalyaspor 1-1 Trabzonspor

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi.

Antalyaspor'a üstünlüğü etiren gol, 25. dakikada Amilton'dan geldi. Akdeniz ekibi 33. dakikada Ersan Adem Gülüm'ün kırmızı kart görmesiyle uzun süre 10 kişi oynadığı maçta kalesini uzatma dakikalarına kadar gole kapatmayı başardı. Trabzonspor'da 90+6. dakikada sahneye çıkan Afobe, takımına 1 puanı getiren isim oldu. Öte yandan bordo-mavili ekipte golcü oyuncu Ekuban, 12. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Boffin'i geçmeyi başaramadı.

2 maç sonra puan kaybeden Trabzonspor, böylece puanını 27 yaptı. 4 maçtır yenilmeyen Antalyaspor ise puanını 25 yaparak üst sıralara doğru yükselişini sürdürdü.

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor evinde Konyaspor ile karşılaşacakken, Antalyaspor ise deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak.

AVCI TAKIMI BOZMADI

Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşan Trabzonspor, son oynadığı Göztepe maçının ilk 11'i ile sahaya çıktı.

Geçen haftayı bay geçen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, 17. haftadaki Göztepe maçının 11'ini korudu.

Bordo-mavililerin Fraport TAV Antalyaspor maçı ilk 11'i, Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Majid Hosseini, Edgar Ie, Marlon Rodrigues, Lewis Baker, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Anthony Nwakaeme, Djaniny'den oluştu.

Karadeniz temsilcisinde Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Kamil Ahmet Çörekçi, Faruk Can Genç, Joao Pereira, Vitor Hugo, Yusuf Sarı, Flavio Da Silva, Safa Kınalı, Benik Afobe kulübede yer aldı.

ANTALYASPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK

Fraport TAV Antalyaspor, geçen hafta oynadığı Göztepe maçının ilk 11'ine göre zorunlu tek değişikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Ersun Yanal, sakatlığı nedeniyle tedavi gören Veysel Sarı'nın yerine defansta Ersan Adem Gülüm'e görev verdi.

Kırmızı-beyazlılar, Ruud Boffin, Bünyamin Balcı, Naldo, Ersan Adem Gülüm, Fedor Kudriashov, Hakan Özmert, Nuri Şahin, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Amilton, Dever Orgill 11'iyle sahada yer aldı.

Akdeniz ekibinde Doğukan Özkan, Ferhat Kaplan, Eren Albayrak, Omar Imeri, Doğukan Sinik, Serdar Poyraz, Mevlüt Han Ekelik, Sidney Sam, Adis Jahovic kulübede görev bekledi.

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ

  1. dakikada Ekuba’nın ceza yayının sağ çaprazından çektiği şut Ersan Gülüm’ün eline çarptı. Hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.

  2. dakikada penaltıda topun başına geçen Ekuban’ın sağ tarafa yerden vuruşunu kaleci Boffin kurtardı.

  3. dakikada çalımlarla ilerleyen Fredy’nin sağ kanattan ortasına, ceza sahası içinde arka direkte iyi yükselen Amilton’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan’ın kapattığı köşeden ağlarla buluştu. 1-0

  4. dakikada Hızlı gelişen Trabzonspor atağında çalımlarla ilerleyen Abdulkadir Ömür’ü faulle durduran Ersan Gülüm, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı bırakıldı.

  5. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza sahası dışından sert şutunda Naldo'ya çarpıp kaleye yönelen topu, kaleci Boffin parmaklarının ucuyla son anda kornere çeldi.

  6. dakikada Marlon'un ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta çıktı.

  7. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topu önünde bulan Nwakaeme'nin şutunda top yandan dışarıya gitti.

90+6. dakikada sol kanattan Nwakaeme'nin ortasında topa iyi yükselen Afobe, kafayla meşin yuvarlağı kaleci Boffin'in solundan filelerle buluşturdu: 1-1.

MAÇ DETAYLARI

Stat: Antalya

Hakemler: Ali Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Erdinç Sezertam

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Naldo, Ersan Adem Gülüm, Kudriashov, Hakan Özmert, Nuri Şahin, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy (Dk. 83 Jahovic), Amilton (Dk. 70 Doğukan Sinik), Orgill (Dk. 37 Eren Albayrak)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan (Dk. 64 Pereira), Hosseini, Edgar, Marlon, Baker (Dk. 70 Afobe), Abdulkadir Parmak (Dk. 70 Yusuf Sarı), Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny

Goller: Dk. 25 Amilton (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 90+6 Afobe (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Dk. 33 Ersan Adem Gülüm (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Fredy, Dk. 69 Hakan Özmert, Dk. 78 Boffin (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 82 Pereira (Trabzonspor)

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bundan sonra isim vererek şu bizde oynar bu oynamaz demicem.şu iki forveti kapalı savunaya karşı izleyince gönderilen yerlileri düşündüm ya hakikaten yazık ya.sanırsın ki trabzonu çocuk yönetiyor,napıyorsun diyorsun küsüyor.orta saha peşinde gezmeyi bırakın şu takıma forvet bulun,top tutmak,indirmek sırtı dönük oyunda birer araç,amaç değil.oraya ne yapacağını bilen adam lazım.
Abdullah Avcı dakika 70 olmus 10 kisi oynayan takima o zaman değişiklik yapıyor sonra da teknik direktör diye para alıyor
yardıma rağmen yapamıyorsanız yani 10 kişi nerdeyse tamamını oynadı ayıp ayıp trabzon asla ama asla şampiyonluktan bahsetmesin
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