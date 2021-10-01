ÖZET | Antalyaspor 1-2 Adana Demirspor

Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmayı Adana Demirspor 2-1 kazandı ve Montella ile iyi gidişatını sürdürdü.

Adana Demirspor'a galibiyeti getiren goller, 42. dakikada Balotelli ile 80. dakikada Vargas'tan geldi. Antalyaspor'un tek golünü ise 59. dakikada genç oyuncu Bünyamin Balcı kaydetti.

Üst üste 4. maçında da ağları sarsan Mario Balotelli, 2017'den sonra ilk kez üst üste 4 maçta gol attı.

Son 4 maçında 10 puan toplayan Adana Demirspor 12 puana yükselirken, 2 maç sonra yenilgi alan Antalyaspor 8 puanda kaldı.

Süper Lig'in 9. haftasında Adana Demirspor, evinde Yeni Malatyaspor ile karşılaşacakken, Antalyaspor ise Sivasspor deplasmanına gidecek.

MAÇ ÖZETİ

17' Vargas'ın serbest vuruşla ceza sahasına gönderdiği topa yükselen Samet Akaydın'ın sağ çaprazdan kafayla şutunda, kaleci Boffin gole izin vermedi.

23' Balotelli'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Yunus Akgün'ün şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

28' kale çizgisinde oluşan karambolde Vargas, topu röveşatayla kale içine gönderdi. Kaleye yönelen meşin yuvarlağı çizgi üzerinden defans uzaklaştırdı.

35' soldan kullanılan ve ceza sahasına ortalanan köşe vuruşunda, Veysel Sarı'nın kafa şutu sonrası top üstten dışarıya gitti.

39' Balotelli'nin ceza sahası içinde şutunda, meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.

42' Adana Demirspor öne geçti. Yunus Akgün'ün sağ kanattan rakip ceza alanına ortasında, Veysel Sarı'nın ters kafa vuruşu sonrası yükselen topu arka direkte önüne indiren Balotelli, kaleci Boffin'in solundan meşin yuvarlağı uzak köşede ağlarla buluşturdu: 0-1.

