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ÖZET | Antalyaspor - Başakşehir maç sonucu: 0-2

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 04.07.2020 23:07 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir, deplasmanda Antalyaspor'u Demba Ba ve Elia'nın golüyle 2-0 mağlup etti ve şampiyonluk yolunda kritik 3 puanı hanesine yazdırdı. Antalyaspor - Başakşehir maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Antalyaspor - Başakşehir maç sonucu: 0-2

Süper Lig'in 30. haftasında lider Başakşehir, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Antalya Stadı'nda oynanan mücadeleyi Başakşehir 1-0'lık skorla kazandı ve şampiyonluk yolunda çok kritik bir virajı döndü. Antalyaspor - Başakşehir maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Başakşehir'e galibiyeti getiren goller, 71. dakikada Enzo Crivelli'nin asistinde Demba Ba ve 90+7. dakikada Elia ile geldi. Demba Ba, 24 maçta 11 gol ve 5 asistlik performansa ulaştı. Başakşehir'de 38. dakikada sarı kart gören Epureanu, Denizlispor maçında cezalı duruma düştü

Bu sonucun ardından son 4 maçtaki 3. galibiyetini alan Başakşehir 63 puana yükseldi ve maç fazlasıyla 2. sıradaki Trabzonspor'un 5 puan önüne geçti. Geçen hafta ile birlikte 11 maç kaybetmeyerek kulüp rekoru kıran Antalyaspor'un ise rekoru 11 maçta kaldı ve Akdeniz ekibi 37 puanda kaldı.

Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir evinde Denizlispor ile karşılaşacakken, Antalyaspor ise Trabzonspor deplasmanına konuk olacak.

PUAN DURUMU

1- (63) Başakşehir
2- (58) Trabzonspor (-1 Maç)
3- (53) Sivasspor (-1 Maç)
4- (52) Galatasaray (-1 Maç)
5- (50) Beşiktaş (-1 Maç)
6- (49) Fenerbahçe
7- (48) Alanyaspor

ANTALYASPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Antalyaspor'un teknik direktörü Tamer Tuna, geçen hafta Gaziantep Futbol Kulübü ile yapılan müsabakanın ilk 11'ine göre 3 değişikliğe gitti.

Antalya Stadı'nda oynanan müsabakaya kırmızı-beyazlı ekip, Boffin, Veysel Sarı, Ersan Gülüm, Ufuk Akyol, Kudryashov, Fredy, Bünyamin Balcı, Sinan Gümüş, Amilton, Podolski, Jahovic 11'i ile başladı.

Kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Tamer Tuna, 29. haftadaki Gaziantep FK ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.

Cezalı duruma düşen Hakan Özmert ile Gaziantep maçında ilk 11'de görev verdiği ve bu maçta yedeğe çektiği Doğukan Sinik ve Mukairu'nun yerlerine, Ufuk Akyol ve sakatlıkları geçen Sinan Gümüş ve Podolski'ye yer verdi.

BAŞAKŞEHİR'DE 5 FARKLI İSİM

Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Okan Buruk, 29. haftadaki Galatasaray müsabakasının 11'ine göre 5 değişiklik yaptı.

Genç teknik adam, Fraport TAV Antalyaspor karşısına takımını, Mert Günok, Junior Caiçara, Martin Skrtel, Alexandru Epureanu, Gael Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci, Fredrik Gulbrandsen, Enzo Cerivelli, Berkay Özcan, Demba Ba 11'i ile çıkardı.

Cezalı olan Mahmut Tekdemir, Danijel Aleksic ile Edin Visca'ya kadroda yer veremeyen Buruk, Galatasaray maçında yedeğe çektiği Demba Ba, cezası biten Skrtel ile Berkay Özcan, Mehmet Topal, Fredrik Gulbrandsen'e Antalya maçında ilk 11'de görev verdi, geçen hafta ilk 11'de yer alan Ponck ile Robinho'yu yedek kulübesinde oturttu.

Yüksek nemin etkili olduğu müsabaka, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynandı.

Öte yandan, statta 11 maçtır maç kaybetmeyen Antalyasporlu futbolcuların fotoğraflarının yer aldığı "Tarih yazan kadro" yazılı afişin tribüne asıldığı görüldü.

ANTALYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ

  1. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Podolski'nin ceza sahası sol çaprazdan şutunda kaleci Mert Günok, meşin yuvarlağı yumrukla uzaklaştırmak istedi. Topu takip eden Sinan Gümüş'ün ceza sahası sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak, araya giren Medipol Başakşehirli oyuncunun müdahalesiyle kornere çıktı.

  2. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Demba Ba'nın şutunda top üstten auta gitti.

  3. dakikada Crivelli'nin ceza sahası sol çaprazdan şutundan meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

45+4. dakikada gelişen pozisyonda topu ceza sahası içinde önünde bulan Jahovic'in sert şutundan top, yandan auta gitti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN

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