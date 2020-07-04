ÖZET | Antalyaspor - Başakşehir maç sonucu: 0-2

Süper Lig'in 30. haftasında lider Başakşehir, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Antalya Stadı'nda oynanan mücadeleyi Başakşehir 1-0'lık skorla kazandı ve şampiyonluk yolunda çok kritik bir virajı döndü. Antalyaspor - Başakşehir maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Başakşehir'e galibiyeti getiren goller, 71. dakikada Enzo Crivelli'nin asistinde Demba Ba ve 90+7. dakikada Elia ile geldi. Demba Ba, 24 maçta 11 gol ve 5 asistlik performansa ulaştı. Başakşehir'de 38. dakikada sarı kart gören Epureanu, Denizlispor maçında cezalı duruma düştü

Bu sonucun ardından son 4 maçtaki 3. galibiyetini alan Başakşehir 63 puana yükseldi ve maç fazlasıyla 2. sıradaki Trabzonspor'un 5 puan önüne geçti. Geçen hafta ile birlikte 11 maç kaybetmeyerek kulüp rekoru kıran Antalyaspor'un ise rekoru 11 maçta kaldı ve Akdeniz ekibi 37 puanda kaldı.

Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir evinde Denizlispor ile karşılaşacakken, Antalyaspor ise Trabzonspor deplasmanına konuk olacak.

PUAN DURUMU

1- (63) Başakşehir

2- (58) Trabzonspor (-1 Maç)

3- (53) Sivasspor (-1 Maç)

4- (52) Galatasaray (-1 Maç)

5- (50) Beşiktaş (-1 Maç)

6- (49) Fenerbahçe

7- (48) Alanyaspor