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ÖZET | Arsenal - Aston Villa maç sonucu: 0-3

İNGİLTERE HABERLERİ  | 09.11.2020 08:06 | Son Güncelleme

Arsenal, İngiltere Premier Lig'de sahasında Aston Villa'ya 3-0 yenildi. 25. dakikada Saka'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen Aston Villa'nın 2 golünü ise 72 ve 75. dakikalarda Watkinks kaydetti. Bu skorla Aston Villa puanını 15'e yükseltirken, Arsenal 12 puanda kaldı. Aston Villa, 3-0'lık bu galibiyetin ardından 15 puanla 6. sıraya yükselirken, Arsenal ise 12 puanla 11. sırada yer aldı.

ÖZET | Arsenal - Aston Villa maç sonucu: 0-3

Arsenal sahasında Aston Villa'ya 3-0 mağlup oldu. Londra temsilcisi Arsenal, Premier Lig'in 8. haftasında Emirates Stadı'nda Aston Villa'yı konuk etti. Aston Villa, mücadelenin 25. dakikasında Arsenalli Bukayo Saka'nın kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

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Konuk ekip, karşılaşmanın 2. yarısında Ollie Watkins'in 72 ve 75. dakikalarda attığı gollerle farkı 3'e çıkardı ve maç bu skorla tamamlandı. Aston Villa, 3-0'lık bu galibiyetin ardından 15 puanla 6. sıraya yükselirken, Arsenal ise 12 puanla 11. sırada yer aldı.

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