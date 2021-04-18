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ÖZET | Athletic Bilbao -Barcelona maç sonucu: 0-4

18.04.2021 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya Kral Kupası'nı final maçında Athletic Bilbao'yu 4-0 mağlup eden Barcelona kazandı.

ÖZET | Athletic Bilbao -Barcelona maç sonucu: 0-4

İspanya'da Kral Kupası, Athletic Bilbao'yu 4-0 yenen Barcelona'nın oldu. Sevilla kentindeki La Cartuja Stadı'nda oynanan karşılaşmada baştan sona rakibine üstünlük kuran Barcelona aradığı golleri ikinci yarıda buldu.

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Katalan takımı, Fransız futbolcusu Antoine Griezmann (Dk. 60), Hollandalı Frenkie De Jong (Dk. 63) ve Arjantinli Lionel Messi'nin (Dk. 68 ve Dk. 72) attığı gollerle sahadan 4-0 galip ayrıldı. Kral Kupası'nı en fazla kazanan kulüp olan Barcelona, 31. kez bu kupayı kaldırdı.

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Final maçını İspanya Kralı 6. Felipe ve Başbakan Pedro Sanchez de tribünden izledi. Barcelona'da ilk sezonunu geçiren teknik direktör Ronald Koeman, ilk kupasını kazandı.

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Diğer yandan Kral Kupası tarihinde 80. maçına çıkan 33 yaşındaki Messi, bu kupadaki toplam gol sayısını 56 yaptı. Arjantinli futbolcu, Telmo Zarra (81), Jose Samitier (69) ve Guillermo Gorostiza'nın (64) ardından Kral Kupası'nda en çok gol atan 4. futbolcu oldu.

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Ayrıca, İspanya'da en çok gol attığı takım, 31 golle Sevilla olan Messi, ikinci sırada bulunan Athletic Bilbao'nun ağları ise 41 maçta toplamda 28 kez havalandırdı.

Sezon sonunda Barcelona ile sözleşmesi sona erecek olan ve 17 yıldır formasını giydiği kulüpte kalıp kalmayacağı belli olmayan Messi, bu sezon oynadığı tüm maçlarda 31 gol atıp, 11 asist kaydetti.

Bu arada Barcelona'nın ardından 23 kez ile Kral Kupası'nı en çok kazanan Athletic Bilbao ise bu kupada iki hafta içinde oynadığı iki final maçını da kaybetti. Athletic, Kral Kupası'nın Kovid-19'dan dolayı geçen sezon ertelenen ve 3 Nisan'da oynanan finalinde Real Sociedad'a 1-0 mağlup olmuştu.

Her şeye rağmen iyi bir sezon geçiren Bask takımı, 17 Ocak'ta oynanan İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona'yı 3-2 yenerek, tarihinde 3. kez bu kupanın sahibi olmuştu.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAFLAR: REUTERS


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