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ÖZET | Barcelona- Eibar maç sonucu: 1-1

İSPANYA HABERLERİ  | 30.12.2020 07:55 | Son Güncelleme

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 16. haftasında Barcelona, sahasında oynadığı maçta Eibar ile 1-1 berabere kaldı.

ÖZET | Barcelona- Eibar maç sonucu: 1-1

Barcelona'da Lionel Messi, Gerard Pique, Sergi Roberto ve Ansu Fati sakatlıklarından, Jordi Alba'da kart cezalısı olmasından dolayı kadroda yer almadı. İlk yarısı golsüz berabere biten maçta konuk takım Eibar, 57. dakikada Enrique Garcia ile 1-0 öne geçti.

Yaklaşık 4 hafta süren sakatlıktan çıkarak kadroya giren Ousmane Dembele'nin 67. dakikadaki golüyle skora eşitliği getiren Barcelona, ilerleyen dakikalarda yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyerek sahadan 1 puanla ayrıldı.

Ligde 4. beraberliğini alan Barcelona, 25 puanla 6. sıraya geriledi. Lider Atletico Madrid'den iki maç fazlası olan Barcelona, buna rağmen 7 puan geride bulunuyor. Eibar ise 16 puanla 14. sırada yer alıyor. Diğer yandan, Barcelona'da sağ ayak bileğinden hafif sakatlığı bulunan Messi, teknik direktör Ronald Koeman'ın onayıyla Noel tatilinden kaynaklanan iznini uzattı ve Eibar maçının kadrosuna alınmadı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: REUTERS

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