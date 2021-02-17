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ÖZET | Barcelona - PSG maç sonucu: 1-4

17.02.2021 08:06 | Son Güncelleme:
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ÖZET | Barcelona - PSG maç sonucu: 1-4

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında PSG, Barcelona'yı 4-1 mağlup etti. Mbappe, Faustino Asprilla ve Andriy Shevchenko'dan sonra bir Şampiyonlar Ligi maçında Barcelona'ya karşı hat-trick yapan üçüncü oyuncu oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, 2 karşılaşmayla başladı.

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İspanya'nın Barcelona takımı, Camp Nou'da Fransa ekibi PSG'yi ağırladı. Barcelona, 27. dakikada Lionel Messi'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçse de bu üstünlüğünü koruyamadı.

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PSG, Angel Di Maria ve Neymar gibi yıldızlarından yoksun çıktığı maçta 32, 65 ve 85. dakikalarda Kylian Mbappe, 70. dakikada Moise Kean'in golleriyle 4-1 galip geldi.

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Mbappe, Faustino Asprilla ve Andriy Shevchenko'dan sonra bir Şampiyonlar Ligi maçında Barcelona'ya karşı hat-trick yapan üçüncü oyuncu oldu.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAFLAR: REUTERS

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