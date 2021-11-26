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ÖZET |Başakşehir 0-0 Altay

26.11.2021 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, konuk ettiği Altay ile 0-0 berabere kaldı ve 5 maçlık galibiyet serisi son buldu. Başakşehir - Altay maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET |Başakşehir 0-0 Altay

Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta karşılaşmasında Başakşehir, Altay'ı ağırladı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından 5 maçlık galibiyeti serisi sona eren Başakşehir, 22 puanla 7. sırada yer aldı. Kazanamama serisi 7 maça çıkan Altay ise 17 puanla 11. sırada yer buldu.

Medipol Başakşehir, gelecek hafta Hatayspor deplasmanına gidecek. Altay ise Galatasaray'a konuk olacak.

BELÖZOĞLU'NUN İLK PUAN KAYBI

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, takımının başında çıktığı 6. maçında ilk puan kaybını yaşadı. Belözoğlu, öncesinde oynadığı 5 maçtan da galibiyetle ayrılmıştı.

MAÇ ÖZETİ

  1. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın soldan ortasında altıpas önündeki Okaka'nın kafayla vurduğu meşin yuvarlak, kalenin üstünden oyun alanını terk etti.

  2. dakikada ev sahibi ekibin buluğu gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla iptal edildi. Tolga Ciğerci'nin pasıyla sağ kanatta bulunan Gulbrandsen, meşin yuvarlağı yerden sert bir şekilde ceza sahasına gönderdi. Altıpas önündeki Okaka, markaj altında olmasına rağmen yaptığı şık vuruşla topu ağlara gönderdi. Hakem Ümit Öztürk, orta noktayı gösterirken, gerçekleştirilen VAR incelemesi sonucunda Gulbrandsen'in ofsaytta olduğu anlaşıldı ve gol iptal edildi.

  3. dakikada Altay savunmasının hatasında top, ceza sahası önündeki Okaka'da kaldı. İtalyan futbolcunun ceza sahasına girerek karşı karşıya vuruşunda, kaleci Lis topu kornere çeldi.
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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig İstanbul Başakşehir Altay
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