ÖZET | Başakşehir 2-3 Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 3-2'lik skorla kazandı. Beşiktaş, 42. dakikada Cyle Larin'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı önde kapattı. Başakşehir, 52. dakikada Deniz Türüç'ün golüyle eşitliği sağladı. Siyah beyazlılar, 68. dakikada Welinton'un golüyle tekrar öne geçmeyi başardı. Başakşehir, 76. dakikada Demba Ba ile tekrar eşitliği sağladı. Beşiktaş, 85. dakikada Josef de Souza ile 3. kez öne geçti ve maçı kazanmayı başardı. Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Başakşehir'i 3-2 yenen Beşiktaş, Süper Lig tarihinde ilk kez rakibini iki maçta da mağlup etti. Üst üste 6. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 63'e yükseltti ve takipçileri Fenerbahçe ile Galatasaray'ın 5 puan önünde zirvede yer aldı. Başakşehir ise 29 puanda kaldı. Beşiktaş, ligde bir sonraki maçında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Başakşehir ise Denizlispor'un konuğu olacak. BEŞİKTAŞ 11'İNDE TEK DEĞİŞİKLİK Süper Lig'in 30. haftasındaki Medipol Başakşehir-Beşiktaş karşılaşmasına siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın tek değişiklik yaparak çıktı.

Tecrübeli teknik adam geçen hafta oynanan Gaziantep maçında görev yapan kadrodan sadece Rıdvan Yılmaz'ı kulübeye çekerken, genç futbolcunun yerine Fabrice N'Sakala'ya görev verdi. Kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet eden Yalçın, defans hattını Valentine Rosier, Domagoj Vida, Welinton Souza ve Fabrice N'Sakala'dan oluştururken, orta sahada Josef De Souza, Atiba Hutchinson, Rachid Ghezzal, Adem Ljajic, Cyle Larin, forvette ise Vincent Aboubakar'ı görevlendirdi. SERGEN YALÇIN LOCADA Gaziantep maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen teknik direktör Sergen Yalçın, karşılaşma öncesinde başkan Ahmet Nur Çebi ile yemekte buluştu. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yakınlarındaki bir restoranda Çebi ve yöneticilerle bir araya gelen Yalçın, karşılaşmayı da stattaki locadan takip etti. KULÜBEDE MURAT ŞAHİN Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yokluğunda siyah-beyazlı takımı yardımcı antrenör Murat Şahin idare etti. Kulübede siyah-beyazlıları taktiksel anlamda yöneten Şahin, bu sezon daha önce de 3 kez Yalçın'ın yerine görev yapmıştı. Sezonun ilk maçı olan Trabzonspor karşılaşmasında görev alan Şahin, Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde ve UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde Rio Ave ile oynanan maçta da Yalçın'ın yerine kulübede yer almıştı.

4 YILDIZ CEZA SINIRINDA Beşiktaş'ta müsabaka öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Josef de Souza, Medipol Başakşehir maçında sarı kart görmeleri halinde 31. haftada oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek. GÖKHAN VE CENK YOK Siyah-beyazlı ekipte Gökhan Töre ve Cenk Tosun, Medipol Başakşehir maçının kadrosunda yer almadı. Adalesinde gerilme olduğu tespit edilen Gökhan Töre'nin yanı sıra birkaç gündür bireysel çalışan Cenk Tosun da karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi. BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ 4' Sağdan Deniz Türüç'ün ortasında Crivelli topu kafayla Aleksic'in önüne indirdi. Bu oyuncu topu penaltı noktası üzerinde kontrol edip şutunu çekti, meşin yuvarlak üst direkten döndü. 7' Rosier'in sağdan ortasında Epureanu'nun kafayla uzaklaştırmaya çalıştığı top ceza sahası çizgisi önündeki Aboubakar'ın önüne düştü. Kamerunlu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak yan direkten döndü, pozisyonun devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. 16' Ljajic'in sağdan ortasında Larin, Rafael'in üzerinden yükselerek kafayı vurdu, meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

21' Giuliano kendi yarı alanından topu Crivelli'nin koşu yoluna yolladı. Orta sahanın gerisinden koşuya başlayan Crivelli, Welinton'u çalımlayarak meşin yuvarlağı ceza sahasına kadar sürüp kaleciyle karşı karşıya kaldı. Fransız oyuncunun şutunda Ersin Destanoğlu topu ayaklarıyla çeldi. 42' Beşiktaş öne geçti. Sağdan son çizgiye inen Atiba'nın yerden ortasında penaltı noktası üzerinde Aboubakar'ın kontrol etmeye çalıştığı top Larin'in önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda top Rafael'e çarparak kaleye yöneldi. Çizgi üzerinde Epureanu'nun müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1 İlk yarı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 52' Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Aleksic'in soldan ortasında ceza sahası içinde koşu yapan Deniz Türüç topu kafayla kalecinin sağından ağlara gönderdi: 1-1 59' N'Sakala'nın yerden ortasında Ponck'un müdahale ettiği top Mehmet Topal'a çarpıp ceza sahası çizgisi önündeki Josef'in önüne düştü. Bu oyuncunun sert şutunda kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı son anda çeldi.