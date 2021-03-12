SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. ÖZET | Başakşehir 2-3 Beşiktaş

ÖZET | Başakşehir 2-3 Beşiktaş

12.03.2021 20:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
ÖZET | Başakşehir 2-3 Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçene mücadelede Beşiktaş, Başakşehir 3-2 mağlup ederek kritik virajı 3 puanla geçti. Başakşehir - Beşiktaş maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 3-2'lik skorla kazandı.

Beşiktaş, 42. dakikada Cyle Larin'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı önde kapattı. Başakşehir, 52. dakikada Deniz Türüç'ün golüyle eşitliği sağladı. Siyah beyazlılar, 68. dakikada Welinton'un golüyle tekrar öne geçmeyi başardı. Başakşehir, 76. dakikada Demba Ba ile tekrar eşitliği sağladı.

Beşiktaş, 85. dakikada Josef de Souza ile 3. kez öne geçti ve maçı kazanmayı başardı.

Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Başakşehir'i 3-2 yenen Beşiktaş, Süper Lig tarihinde ilk kez rakibini iki maçta da mağlup etti.

Üst üste 6. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 63'e yükseltti ve takipçileri Fenerbahçe ile Galatasaray'ın 5 puan önünde zirvede yer aldı. Başakşehir ise 29 puanda kaldı.

Beşiktaş, ligde bir sonraki maçında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Başakşehir ise Denizlispor'un konuğu olacak.

BEŞİKTAŞ 11'İNDE TEK DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 30. haftasındaki Medipol Başakşehir-Beşiktaş karşılaşmasına siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın tek değişiklik yaparak çıktı.

Tecrübeli teknik adam geçen hafta oynanan Gaziantep maçında görev yapan kadrodan sadece Rıdvan Yılmaz'ı kulübeye çekerken, genç futbolcunun yerine Fabrice N'Sakala'ya görev verdi.

Kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet eden Yalçın, defans hattını Valentine Rosier, Domagoj Vida, Welinton Souza ve Fabrice N'Sakala'dan oluştururken, orta sahada Josef De Souza, Atiba Hutchinson, Rachid Ghezzal, Adem Ljajic, Cyle Larin, forvette ise Vincent Aboubakar'ı görevlendirdi.

SERGEN YALÇIN LOCADA

Gaziantep maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen teknik direktör Sergen Yalçın, karşılaşma öncesinde başkan Ahmet Nur Çebi ile yemekte buluştu.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yakınlarındaki bir restoranda Çebi ve yöneticilerle bir araya gelen Yalçın, karşılaşmayı da stattaki locadan takip etti.

20210312_2_47307216_63323527_Web

KULÜBEDE MURAT ŞAHİN

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yokluğunda siyah-beyazlı takımı yardımcı antrenör Murat Şahin idare etti.

Kulübede siyah-beyazlıları taktiksel anlamda yöneten Şahin, bu sezon daha önce de 3 kez Yalçın'ın yerine görev yapmıştı.

Sezonun ilk maçı olan Trabzonspor karşılaşmasında görev alan Şahin, Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde ve UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde Rio Ave ile oynanan maçta da Yalçın'ın yerine kulübede yer almıştı.

4 YILDIZ CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta müsabaka öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Josef de Souza, Medipol Başakşehir maçında sarı kart görmeleri halinde 31. haftada oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.

GÖKHAN VE CENK YOK

Siyah-beyazlı ekipte Gökhan Töre ve Cenk Tosun, Medipol Başakşehir maçının kadrosunda yer almadı.

Adalesinde gerilme olduğu tespit edilen Gökhan Töre'nin yanı sıra birkaç gündür bireysel çalışan Cenk Tosun da karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi.

20210312_2_47307216_63323526_Web

BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ

4' Sağdan Deniz Türüç'ün ortasında Crivelli topu kafayla Aleksic'in önüne indirdi. Bu oyuncu topu penaltı noktası üzerinde kontrol edip şutunu çekti, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

7' Rosier'in sağdan ortasında Epureanu'nun kafayla uzaklaştırmaya çalıştığı top ceza sahası çizgisi önündeki Aboubakar'ın önüne düştü. Kamerunlu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak yan direkten döndü, pozisyonun devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

16' Ljajic'in sağdan ortasında Larin, Rafael'in üzerinden yükselerek kafayı vurdu, meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

21' Giuliano kendi yarı alanından topu Crivelli'nin koşu yoluna yolladı. Orta sahanın gerisinden koşuya başlayan Crivelli, Welinton'u çalımlayarak meşin yuvarlağı ceza sahasına kadar sürüp kaleciyle karşı karşıya kaldı. Fransız oyuncunun şutunda Ersin Destanoğlu topu ayaklarıyla çeldi.

42' Beşiktaş öne geçti. Sağdan son çizgiye inen Atiba'nın yerden ortasında penaltı noktası üzerinde Aboubakar'ın kontrol etmeye çalıştığı top Larin'in önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda top Rafael'e çarparak kaleye yöneldi. Çizgi üzerinde Epureanu'nun müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

İlk yarı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

52' Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Aleksic'in soldan ortasında ceza sahası içinde koşu yapan Deniz Türüç topu kafayla kalecinin sağından ağlara gönderdi: 1-1

59' N'Sakala'nın yerden ortasında Ponck'un müdahale ettiği top Mehmet Topal'a çarpıp ceza sahası çizgisi önündeki Josef'in önüne düştü. Bu oyuncunun sert şutunda kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı son anda çeldi.

68' Beşiktaş tekrar öne geçti. Ghezzal'ın sağdan kullandığı kornerde Welinton ön direkte topa kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-2

76' Medipol Başakşehir bir kez daha skoru eşitledi. Josef'in ceza sahası içinde uzaklaştırmaya çalıştığı top Mehmet Topal'a çarpıp altıpas içindeki Demba Ba'nın önüne düştü. Bu oyuncunun müsait durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, filelerle buluştu: 2-2

84' Beşiktaş üçüncü golü buldu. Rosier'in sağdan ortasında ceza sahası içinde topu rakibinden şık bir hareketle kurtaran Josef, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-3

90' Rosier'in pasında topla buluşan Ghezzal, ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunu şekti, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

MAÇ DETAYLARI

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael (Dk. 69 Ömer Ali Şahiner) , Epureanu, Ponck, Hasan Ali Kaldırım, Deniz Türüç, Mehmet Topal, Berkay Özcan, Aleksic (Dk. 69 Visca), Giuliano (Dk. 70 Tolga Ciğerci), Crivelli (Dk. 69 Demba Ba)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba (Dk. 86 Oğuzhan Özyakup), Ghezzal (Dk. 90+4 Dorukhan Toköz), Ljajic (Dk. 72 Necip Uysal), Larin (Dk. 86 N'Koudou), Aboubakar

Goller: Dk. 42 Larin, Dk. 68 Welinton, Dk. 84 Josef (Beşiktaş), Dk. 52 Deniz Türüç, Dk. 76 Demba Ba (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 46 Aleksic, Dk. 61 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 89 Tolga Ciğerci (Medipol Başakşehir), Dk. 61 Ljajic (Beşiktaş)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!
Ahmet Nur Çebi: Umuyorum ki şampiyon olacağızAhmet Nur Çebi: Umuyorum ki şampiyon olacağız
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü İstanbul Başakşehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 9 yorum
beşiktaşı tebrik etmek lazım ne yapıyor ne ediyor kazanıyor helal olsun
Şampiyon inşallah kartalım.
sıradaki gelsin

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomik Reform Paketi'ni açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomik Reform Paketi'ni açıkladı

Esra Erol'da bebeği komşudan çıkınca sevinçten havalara uçmuştu! Şaşırtan gelişme...

Esra Erol'da bebeği komşudan çıkınca sevinçten havalara uçmuştu! Şaşırtan gelişme...

Süper Lig ekibinden Belhanda bombası

Süper Lig ekibinden Belhanda bombası

Real Madrid, Cristiano Ronaldo için devrede

Real Madrid, Cristiano Ronaldo için devrede

Belhanda'nın ayrılığı sonrası ortalık karışıyor!

Belhanda'nın ayrılığı sonrası ortalık karışıyor!

Saha ortasına tuvaletini yaptı!

Saha ortasına tuvaletini yaptı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Haaland şov yaptı, maç beraber bitti!

Haaland şov yaptı, maç beraber bitti!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bruma bombası! 7 milyon euro karşılığında...

Bruma bombası! 7 milyon euro karşılığında...

Fenerbahçe'de Pelkas hastaneye kaldırıldı!

Fenerbahçe'de Pelkas hastaneye kaldırıldı!

UEFA'dan Webo'ya şok ceza!

UEFA'dan Webo'ya şok ceza!

Diğer Haberler

Emre Kocadağ: VAR'dan gelmeyen 2 tane penaltı var

Beşiktaş'tan penaltı isyanı

Murat Şahin: Biz çok güzel bir takımız

Murat Şahin: Biz çok güzel bir takımız

Beşiktaş'ta N'Sakala'dan iki kritik hata

Beşiktaş'ta N'Sakala'dan iki kritik hata

Beşiktaş’tan galibiyet pozu

Beşiktaş’tan galibiyet pozu

Atiba: Şampiyonluk böyle maçlardan geçiyor

Atiba: Şampiyonluk böyle maçlardan geçiyor

Sergen Yalçın döneminde bir ilk

Sergen Yalçın döneminde bir ilk

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.