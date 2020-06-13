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ÖZET | Başakşehir - Alanyaspor: 2-0 maç sonucu

BASKETBOL HABERLERİ  | 13.06.2020 20:39 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 27. haftasında Başakşehir, evinde Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Başakşehir - Alanyaspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Başakşehir - Alanyaspor: 2-0 maç sonucu

Geri dönen Süper Lig'in 27. haftasında zirve yarışındaki Başakşehir, evinde Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi Başakşehir 1-0'lık skorla kazandı. Başakşehir - Alanyaspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Başakşehir'e galibiyeti getiren goller, 64. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasında Mahmut Tekdemir ve 79. dakikada VAR incelemesiyle kazanılan penaltıdan Edin Visca ile geldi.

Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 56 yaptı ve lider Trabzonspor ile aynı puanda 2. sıradaki yerini korudu. Avrupa Kupaları yolunda yara alan Alanyaspor ise 2 maç sonra yenilerek 43 puanda kaldı.

Süper Lig'in 28. haftasında Başakşehir deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacakken, Alanyaspor ise evinde Trabzonspor'u konuk edecek.

BAŞAKŞEHİR İDEAL 11'İYLE SAHADA

Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırladığı maça ideal 11'iyle çıktı.

Turuncu-lacivertli ekibin teknik direktörü Okan Buruk, kalede Mert Günok'a görev verirken, savunma dörtlüsünü Caiçara, Skrtel, Epureanu ve Clichy'den oluşturdu. Orta sahasının ortasında Mahmut Tekdemir ile İrfan Can Kahveci'yi oynatan Buruk, önlerinde ise Visca, Aleksic ve Crivelli'yi, en uçta da Demba Ba'yı sahaya sürdü.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN HEDİYE

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor maçında görevli basın mensuplarına hediye gönderdi. Kasapoğlu'nun gönderdiği hediyeler, müsabaka öncesinde basın mensuplarına takdim edildi.

Medya mensuplarının çalışmaları sırasında kullandıkları malzemelerden oluşan hediye paketinin yanında yer alan Bakan Kasapoğlu'nun yazılı mesajında, şu ifadeler yer aldı:

"Spor basınımızın kıymetli temsilcisi. Bütün insanlığın en büyük sınavını verdiği zor günlerden geçerek, yeniden normalleşmenin ilk adımlarını atmaya başladık. Her koşulda özveriyle ifa ettiğiniz görevinizi, pandemi sürecinde de başarıyla sürdürdünüz. Bunun için sizlere minnettarız. Bu yeni dönemde de varlığınızla, emeğinizle Türk sporuna kıymetli katkılar vereceğinize yürekten inanıyorum. Zorlukları birlikte aştığımız gibi çok daha güzel günlere güç birliği ve gönül birliğiyle ulaşacağız. Çünkü 83 milyon aynı takımdayız. Sevgi ve muhabbetle."

IRKÇILIĞA TEPKİ VERİLDİ

Medipol Başakşehirli futbolcular, ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesini unutmadı.

Ev sahibi ekip, ısınma hareketleri için sahaya üzerinde "#BlackLivesMatter (Siyahilerin Hayatı Değerlidir) ve #IrkçılığaHayır" yazılı siyah tişörtlerle çıktılar.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI DA UNUTULMADI

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Aytemiz Alanyaspor maçında sağlık çalışanlarına, kale arkasında yer alan pankartla teşekkür etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda kale arkası tribünlerde, "Sonsuz emekleri ve büyük fedakarlıkları için tüm kahraman sağlıkçılarımıza minnettarız." pankartı yer aldı. Tribünlerin bir bölümü de sağlık çalışanlarının maketleriyle süslendi.

Ayrıca, teknik direktör Okan Buruk ve futbolcuların fotoğraflarının yer aldığı pankartlar da boş tribünlere konuldu.

BASIN TRİBÜNÜNDE MESAFE KURALI

Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında basın tribününde sosyal mesafe kuralına uyuldu.

Karşılaşmadan 2 gün önce görevlendirilen kişilere test yapılırken, müsabaka gününde de bu kişiler çapraz oturma sırasına göre yerlerini aldı.

BAŞAKŞEHİR - ALANYASPOR MAÇ ÖZETİ

  1. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Sağ taraftan Edin Visca'nın kullandığı kornerde altıpas önüne gelen topa Crivelli müsait pozisyonda kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

  • dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında Visca, Aytemiz Alanyaspor ceza sahası önünde uygun pozisyondaki İrfan Can Kahveci'ye pasını verdi. Bu oyuncunun ayak içiyle yaptığı şutta, top kaleci Marafona'nın kucağında kaldı.

  • dakikada konuk ekip etkili geldi. Skrtel'in hatalı pasını kapan Cisse, ceza sahası içinde boş pozisyondaki Bakasetas'a pasını gönderdi. Kaleci Mert ile karşı karşıya kalan Bakasetas'ın vuruşunda meşin yuvarlak Mert'e çarparak kornere gitti.

  • dakikada hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında soldan ceza sahasına giren Visca, ceza yayı önündeki Aleksic'e topu aktardı. Aleksic'in gelişine yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak savunmaya da çarparak yandan kornere çıktı.
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