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ÖZET | Bayer Leverkusen 1-0 Glasgow Rangers

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 06.08.2020 23:06 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Bayer Leverkusen ile Glasgow Rangers karşı karşıya geldi.

ÖZET | Bayer Leverkusen 1-0 Glasgow Rangers

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Bayer Leverkusen ile Glasgow Rangers, BayArena'da karşı karşıya geldi. İlk maçı 3-1 kazanan Leverkusen, bu maçı da 1-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Maçtaki tek gol, 51. dakikada Moussa Diaby'den geldi.

Chelsea'ye transferi gündemde olan Kai Havertz, mücadelede 90 dakika görev aldı.

INTER'LE EŞLEŞTİ

Leverkusen, böylelikle çeyrek finale yükseldi ve Köln'deki maçlara katılmaya hak kazandı. Almanya temsilcisi, son 8'de İtalyan ekibi Inter'in rakibi oldu.

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