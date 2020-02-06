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ÖZET | Bayern Münih 4-3 Hoffenheim (Almanya Kupası)

ALMANYA HABERLERİ  | 06.02.2020 08:10 | Son Güncelleme

Almanya Kupası 3. turunda Bayern Münih, sahasında Hoffenheim’i 4-3 yenerek çeyrek finale yükseldi.

ÖZET | Bayern Münih 4-3 Hoffenheim (Almanya Kupası)

Almanya Kupası’nda Bayern Münih çeyrek finale yükseldi. Münih’teki Allianz Arena’da oynanan karşılaşmada Hoffenheim, 8. dakikada Jerome Boateng’in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

Hoffenheimli futbolcu Benjamin Hübner’in 13. dakikada topu kendi kalesine göndermesiyle 1-1’lik eşitliği sağlayan Bayern Münih 20. dakikada Thomas Müller ve 36. dakikada Robert Lewandowski’nin golleriyle ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı. Bayern Münih 80. dakikada Lewandowski’nin topu ağlarla göndermesiyle skoru 4-1 yaptı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
bayern münih Hoffenheim almanya kupası

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