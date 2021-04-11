ÖZET | BB Erzurumspor 2-4 Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Beşiktaş 4-2'lik skorla kazandı. Beşiktaş, 10. dakikada Cyle Larin'in golüyle öne geçti. 16. dakikada Leo Schwechlen kafa vuruşuyla skoru eşitledi. Oğuzhan Özyakup, kaleci Szumski'nin de hatasıyla 26. dakikada Beşiktaş'ı tekrar öne geçirdi. 39. dakikada Emrah Başsan'ın vuruşunda hatayı bu kez Ersin Destanoğlu yaptı ve Erzurumspor 2. kez skoru eşitledi. Beşiktaş'ın ikinci yarıdaki 66. dakikadaki ilk isabetli şutunda Rachid Ghezzal takımını maçta 3. kez öne geçirdi. Gökhan Töre, 86. dakikada maçın skorunu belirleyen golü attı. Beşiktaş, üst üste ikinci galibiyetini elde etti ve en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 7 puan fark yaparak 70 puanla liderliğini sürdürdü. BB Erzurumspor ise üst üste 9. maçta da kazanamadı ve 28 puanda kaldı. Beşiktaş, gelecek hafta MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. BB Erzurumspor ise Yukatel Denizlispor deplasmanına gidecek.

ZİRVEDE PUAN DURUMU 70 Puan - Beşiktaş

63 Puan - Fenerbahçe

62 Puan - Galatasaray

58 Puan - Trabzonspor -Trabzonspor'un 1 maçı fazla. SERGEN YALÇIN'DAN 1 MECBURİ DEĞİŞİKLİK Süper Lig'in 34. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olan Beşiktaş, son oynadığı ve 3-0 galip geldiği Aytemiz Alanyaspor maçının ilk 11'ine göre 1 değişikliğe gitti. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, Akdeniz ekibine karşı oynanan maçta sarı kart gören Josef de Souza'nın cezalı duruma düşmesinden dolayı Dorukhan Toköz'e ilk 11'de yer verdi. Lider Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısına Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Dorukhan Toköz, Atiba, Oğuzhan Özyakup, Ghezzal, Larin ve Cenk Tosun ile sahaya çıktı. Teknik direktör Yalçın, Utku Yuvakuran, Francisco Montero, Bilal Ceylan, Serdar Saatçi, Necip Uysal, Adem Ljajic, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou ve Gökhan Töre'yi yedek soyundurdu. Ülke milli takım kamplarında sakatlanan Kamerunlu Vincent Aboubakar ve Bosna Hersekli Ajdin Hasic ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının kadrosunda yer almadı.

YILMAZ VURAL'DAN İLK 11'E 2 MÜDAHALE Mavi-beyazlı ekibin teknik direktörü Yılmaz Vural, ligde son oynadığı Gençlerbirliği müsabakasının ilk 11'inde bir değişiklik yaptı. Vural, Gençlerbirliği maçında sarı kart görmesi nedeniyle cezalı duruma düşen Mehmet Murat Uçar'ın yerine Bohdan Butmo'yu sahaya sürdü. Mavi-beyazlı ekip, Beşiktaş karşısına Szumski, Butko, Da Costa, Hasan Hatipoğlu, Schwechlen, Omolo, Boumal, El Kabir, Emrah Başsan, Aatif ve Cenk Ahmet Alkılıç 11'i ile çıktı. Yedeklerde Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Kayacan Erdoğan, Obertan, Rashani, Rahman Buğra Çağıran, Gökhan Kardeş, Teikeu, Darri, Osman Çelik, Ricardo Gomes yer aldı. Sakatlığı bulunan Arvydas Novikovas ise kadroya alınmadı. BEŞİKTAŞ, LARIN'İN GOLÜYLE BAŞLADI Mücadeleye iki takım da pas hatalarıyla başladı. Tempolu oynanan mücadelede ilk tehlikeyi 3. dakikada Beşiktaş, Cenk Tosun ile yarattı. Rachid Ghezzal'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Cenk Tosun'un rakibini ekarte ederek sağ çaprazdan yaptığı vuruşta Jakub Szumski topu çelmeyi başardı. İlk tehlikeli pozisyonu üreten Beşiktaş, 10. dakikada ilk golü de buldu. Atiba Hutchinson'ın pasıyla penaltı noktası civarında topla buluşan Cyle Larin, penaltı noktasının gerisinden gelişine yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlağı Szumski'nin solundan ve üst köşeden ağlarla buluşturdu.

1-0'dan sonra Beşpiktaş, kısa paslarla oyunda hakimiyet kurmaya çalıştı ancak orta sahada pres yapan ve yakın oynayan Erzurumspor'a karşı pas isabet oranı düşük kaldı. ERZURUMSPOR, DURAN TOPTAN GOLÜ BULDU Direkt hücumlar yapan BB Erzurumspor, kornerden skoru eşitledi. dakikada sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Emrah Başsan'ın ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Leo Schwechlen, ön direkte gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Ersin Destanoğlu'nun yanından uzak köşede ağlarla buluşturmayı başardı. OĞUZHAN, BEŞİKTAŞ'I YENİDEN ÖNE GEÇİRDİ 1-1'den sonra Beşiktaş, topa daha çok hakim olmayı sürdürdü. Erzurumspor yarı alanına adım adım oyunu yıkan Beşiktaş, 26. dakikada tekrar öne geçti. Rachid Ghezzal ile yaptığı verkaç sonrasında ceza alanında topla buluşan Oğuzhan Özyakup, sağ çaprazdan yakın köşeye yaptığı düzgün vuruşta topu ağlarla buluşturdu. Erzurumspor kalecisi Szumski'nin müdahalesi golü önlemek için yeterli olmadı. EMRAH'IN VURUŞU, ERSİN'İN HATASI Oğuzhan'ın golü sonrası oyunda tempo düşmeye başladı. BB Erzurumspor da presini artırarak daha fazla topa sahip olmaya ve üst üste ataklar yapmaya başladı. Üst üste şutlarla beraberlik golünü arayan Erzurumspor, amacına 39. dakikada ulaştı. Kullanılan korneri Rachid Ghezzal kafayla uzaklaştırdı. Seken topu Emrah Başsan aldı ve topu düzelterek vuruşunu yaptı. Ersin Destanoğlu, topu kontrol etmek isterken göğsüne çarptı ve ardından eline çarpan top ağlara gitti.

İlk yarının 5 dakikalık son bölümünde Cenk Tosun'un ceza sahası dışından çektiği şut dışında bir pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına 2-2'lik eşitlikle gitti. SERGEN YALÇIN'DAN İLK MÜDAHALELER Erzurumspor, ikinci yarıya El Kabir yerine Ricardo Gomes oyuna dahil oldu. Beşiktaş, hücum etmek istese de top yüzdesi yine ilk yarıdaki gibi düşük kaldı. Erzurumspor ise özellikle Emrah Başsan ve Aatif ile Beşiktaş kalesinde etkili olmaya çalıştı. Temposu düşük olan mücadelede Sergen Yalçın ilk müdahalesini 61. dakikada yaptı. Atiba yerine Necip, Oğuzhan yerine Mensah oyuna dahil oldu. RACHID GHEZZAL, CEZA SAHASI DIŞINDAN ATTI Erzurumspor, 63. dakikada gole yaklaştıktan sonra Beşiktaş 66. dakikada Ghezzal ile 3. kez öne geçti. Cenk Tosun'un kazandığı ikili mücadele sonrası top Rachid Ghezzal'da kaldı. Sağ kanatta topla buluşan Rachid Ghezzal, rakiplerini birer birer ekarte ederek ilerledi ve ceza sahası dışında sağ çaprazdan sol ayağıyla yakın köşeye yaptığı şık ve düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Szumski'nin solundan üst köşede ağlarla buluşturmayı başardı. Erzurumspor cephesi, golden önce Cenk Tosun'un elle oynadığına dair bir itiraz da bulunsa da hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya, VAR'dan bir uyarı gelmedi ve gol geçerlilik kazandı.

CENK TOSUN SEDYEYLE ÇIKTI Golden sonra Beşiktaş, daha tedbirli bir oyun oynamaya başladı ve hızlı hücumlar aradı. Erzurumspor ise daha çok risk alarak oynamaya başladı. Temposu düşen mücadelede Cenk Tosun, 75. dakikada Leo Schwechlen ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Dizinden sakatlanan Cenk Tosun, sedyeyle kenara alındı. Beşiktaş'ta bu sakatlık sonrası Cenk Tosun yerine Gökhan Töre, Ghezzal yerine N'Koudou oyuna dahil oldu. Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural ise 82. dakikada Butko yerine Osman Çelik, 84. dakikada Aatif yerine Obertan'ı oyuna aldı. GÖKHAN TÖRE SKORU BELİRLEDİ Büyük riskler alarak hücum eden ve stoperlerini de rakip yarı sahada oynatan Erzurumspor'a karşı Beşiktaş, 86. dakikada Gökhan Töre ile 3 puanı perçinleyen golü buldu. Necip'in gönderdiği uzun topu N'Koudou kontrol etti ve Gökhan Töre'ye çıkardı. Gökhan Töre, Osman ve Boumal'dan sıyrılarak sol çaprazdan vuruşunu yaptı ve uzak köşeden topu ağlarla buluşturdu. CYLE LARIN SAKATLANARAK ÇIKTI Mücadelenin son bölümünde Cyle Larin, adalesinden sakatlanarak 90+1. dakikada yerini Montero'ya bıraktı.