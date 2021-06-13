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ÖZET | Belçika - Rusya maç sonucu: 3-0

13.06.2021 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu'nda Belçika, Rusya'yı 3-0 yendi. Bu sonucun ardından Belçika, B Grubu'nda averajla liderlik koltuğuna oturdu.

ÖZET | Belçika - Rusya maç sonucu: 3-0

Turnuvanın ev sahiplerinden Rusya, Saint Petersburg kentiyle aynı adı taşıyan statta yapılan B Grubu ilk maçında, FIFA dünya sıralamasının zirvesindeki Belçika ile karşılaştı. Belçika, 10. dakikada savunmanın arkasına atılan yüksek topla buluşan Lukaku'nun golüyle 1-0 öne geçti.

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Rus file bekçisi Şunin, Thorgan Hazard'ın 34. dakikada ceza sahasının sol köşesinden uzak direğe doğru gönderdiği sert ortayı kontrol edemedi. Belçika, Meunier'nin önünde kalan topu ağlara göndermesiyle farkı 2'ye çıkardı.

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Lukaku 88. dakikada ikinci kez sahneye çıktı. Defansın arkasına koşu yapan Lukaku, pası aldıktan sonra ceza sahasına girer girmez çektiği şutla Belçika'nın maçı 3-0 kazanmasını sağladı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAFLAR: REUTERS

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