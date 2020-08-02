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ÖZET | Benfica- Porto maç sonucu: 1-2

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 02.08.2020 09:11 | Son Güncelleme

Portekiz’in iki büyük kulübü Porto ile Benfica, Portekiz Kupası final maçında kozlarını paylaştı. Sahadan 2-1 galip ayrılan Porto, tarihinde 17. kez Portekiz Kupası’nın sahibi oldu. 47'de Chancel Mbemba ile öne geçen Porto, 59'da bir kez daha Kongolu futbolcusunun golüyle farkı 2'ye çıkardı. Benfica'nın tek sayısı ise 84'te Carlos Vinicius penaltıdan kaydetti.

ÖZET | Benfica- Porto maç sonucu: 1-2

Futbolda Portekiz Kupası'nı, finalde Benfica'yı 2-1 yenen Porto kazandı. Portekiz'in iki büyük kulübünü karşı karşıya getiren kupa maçının ilk yarısı golsüz beraberlikle sona ererken, 37. dakikada Porto'dan Luis Diaz, çift sarı kartın ardından kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. İkinci yarının hemen başında, 47. dakikada Chancel Mbemba ile öne geçen Porto, 59. dakikada bir kez daha Kongolu futbolcusunun golüyle farkı 2'ye çıkardı.

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Benfica, 84. dakikada Carlos Vinicius'un penaltıdan attığı golle farkı 1'e indirse de, maçı uzatmalara götürecek beraberlik golünü bulamadı. Karşılaşmanın büyük bölümünü 10 kişi oynamasına rağmen sahadan 2-1 galip ayrılan Porto, tarihinde 17. kez Portekiz Kupası'nın sahibi oldu.

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Portekiz Kupası'nı 26 kez ile en fazla kazanan kulüp Benfica olurken, bu kulübü, 17'şer kez ile Porto ve Sporting Lizbon takip ediyor. Ezeli rakibi Benfica'ya karşı bu sezon ligde de üstünlük kuran ve şampiyon olan Porto, böylece 2019-2020 sezonunu iki kupayla kapatmış oldu.

(AA)

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