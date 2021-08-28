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ÖZET |Beşiktaş 1-0 Fatih Karagümrük

28.08.2021 23:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş Vodafone Park'ta Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar 10 kişi kaldığı mücadeleyi yeni transferi Alex Teixeira'nın şık golü ile 1-0 kazandı. Beşiktaş - Fatih Karagümrük maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET |Beşiktaş 1-0 Fatih Karagümrük

Süper Lig'in 3. haftasında son şampiyon Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar Alex Teixeira'nın golü ile rakibini 1-0 mağlup ederek kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.
Beşiktaş - Fatih Karagümrük maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 30. dakikada Alex Teixeira attı.

Siyah beyazlı ekibin yeni transferi Salih Uçan, 36 ve 48. dakikalarda gördüğü iki sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Salih Uçan, böylece kariyerindeki ilk kırmızı kartı gördü.

2021/22 Süper Lig sezonunda oynadığı ilk iki maçta gol yemeyen Beşiktaş, bu serisini üç maça çıkardı ve son 26 yılın en iyi serisini yakaladı.

Beşiktaş, bu galibiyetle birlikte puanını 7'ye yükseltti. Fatih Karagümrük ise bu sezon ilk yenilgisini aldı ve 4 puanda kaldı.

Siyah beyazlı ekip, milli aradan sonra evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Fatih Karagümrük ise evinde Adana Demirspor ile karşılaşacak.

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SERGEN YALÇIN'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, Gaziantep maçının kadrosuna göre 11'de 4 değişiklik yaptı.

Atiba Hutchinson ve Kenan Karaman'ın yerine Teixeira ve Batshuayi'ye forma veren Yalçın, rahatsızlığı bulunan Fabrice N'Sakala'nın yerine Rıdvan Yılmaz'ı görevlendirdi. Yalçın, geçen hafta sol kanatta görev yapan Georges-Kevin N'Koudou'nun yerine de Cyle Larin'e şans tanıdı.

RIDVAN YILMAZ 134 GÜN SONRA 11'DE

Geçen sezon Beşiktaş'ta profesyonel kariyerine başlayan Rıdvan Yılmaz, 134 gün sonra 11'de yer aldı.

Geçen sezonun 35. haftasında oynanan MKE Ankaragücü maçında savunmanın solunda görev alan genç futbolcu, daha sonra oynanan karşılaşmalarda kısa süre görev yaptı.
Bu sezon da ilk 2 haftaya kulübede başlayan Rıdvan, 134 gün sonra 11'deki yerine döndü.

KENAN KARAMAN KULÜBEDE

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı isimlerden olan Kenan Karaman, Fatih Karagümrük maçına kulübede başladı.

Geride kalan 2 haftada siyah-beyazlı takımın hücum hattının ucunda yer alan ancak golle tanışamayan Kenan Karaman, Sergen Yalçın tarafından yedek soyunduruldu.

30 AĞUSTOS'U KUTLADILAR

Maç öncesi ısınmaya çıkan Beşiktaşlı futbolcular, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yılını unutmadı.

Siyah-beyazlı oyuncular, ısınma sırasında "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun" yazılı tişört giydi.

MAÇ ÖZETİ

5' Beşiktaş'ın presinde Fatih Karagümrük savunmasının hatasıyla kazanılan topta ceza sahası içinde kaleci Viviano'yla karşı karşıya kalan Batshuayi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

18' Batshuayi'nin savunmanın arkasına pasında soldan ceza sahasına giren Larin, kaleci Viviano'yla karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti. Viviano topu ayaklarıyla kornere çeldi.

28' Erhun'un kendi yarı sahasından savunmanın arkasına uzun pasına hareketlenen Ahmed Musa, ceza sahasına girdikten sonra 2 rakibinden sıyrılarak kaleye paralel ilerledi. Ahmed Musa'nın sol ayağıyla dar açıdan vuruşunda, top yan direğe çarparak auta çıktı.

30' Beşiktaş öne geçti. Kerim Frei'ın çıkarken hatalı pasında topla buluşan Teixeira'nın ceza sahası dışından uzak direğe plasesinde, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

39' sol taraftan Ghezzal'ın kullandığı köşe atışında ön direkte De Souza'nın kafayla aşırttığı topa altıpas içinde Batshuayi kafayla son anda dokundu. Kaleci Viviano, meşin yuvarlağı ayağıyla çizgi üzerinden çıkardı.

43' Ghezzal'ın savunmanın arkasına uzun pasına hareketlenen Batshuayi, meşin yuvarlağı altıpasın önünde kontrol etti. Dar alanda rakibinden sıyrılan Batshuayi'nin dar açıdan vuruşunda, top yan direkten oyuna alanına döndü.

45+1' Pesic'in ceza sahası sol çaprazından şutunda, kaleci Ersin Destanoğlu son anda topu çeldi. Atağın devamında Beşiktaş savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
Beşiktaş, soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

MAÇ DETAYLARI

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan Yılmaz, De Souza, Salih Uçan, Ghezzal, Teixeira, Larin, Batshuayi

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Benatia, Zukanovic, Balkovec, Biglia (Dk. 32 Efe Tatlı), Erhun Öztümer, Ahmed Musa, Jimmy Durmaz, Kerim Frei, Pesic

Gol: Dk. 30 Teixeira (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 14 Erhun Öztümer, Dk. 16 Jimmy Durmaz, Dk. 42 Zukanovic (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 36 Salih Uçan (Beşiktaş)


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Beşiktaş'ın maç programı açıklandıBeşiktaş'ın maç programı açıklandı
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Fatih Karagümrük
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