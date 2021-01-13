ÖZET | Beşiktaş-Çaykur Rizespor: 1-0

Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile oynadığı son karşılaşmada kalede görev verdiği Ersin Destanoğlu'nun yerine Utku Yuvakuran'ı kaleye koyan Sergen Yalçın, savunmada Francisco Montero'yu oynattı.

Oldukça düşük tempoda oynanan ve az pozisyon olan maçta Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 85. dakikada Cyle Larin kaydetti.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Çaykur Rizespor’u konuk etti. Galatasaray derbisi öncesi moral bulan siyah-beyazlılar, kupa maçında rakibini 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Atakaş Hatayspor maçında görev yapan Ersin Destanoğlu, Josef de Souza, Atiba Hutchinson ve Cyle Larin'i yedek soyundururken, Valentin Rosier, Domagoj Vida'yı ise maç kadrosuna almadı.

6 MAÇ SONRA İLK 11'DELER

Siyah-beyazlıların genç oyuncuları Utku Yuvakuran, Dorukhan Toköz ve Francisco Montero 6 müsabaka sonrasında on bire girdi. Hastalığı sebebiyle Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ve MKE Ankaragücü maçlarında görev yapamayan Utku Yuvakuran, Demir Grup Sivasspor, Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor maçlarında yedek beklemiş ve hiç süre alamamıştı.

Dorukhan Toköz ise kulübede beklediği 6 haftada 4 kez, Montero ise sadece Sivasspor maçında oyuna sonradan dahil olmuştu.

NEİP UYSAL SAĞ BEKTE

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncularından Necip Uysal, Çaykur Rizespor karşılaşmasında sağ bek olarak görev yaptı. Sezon boyunca birçok mevkide oynayan Necip, Valentin Rosier'in yokluğunda siyah-beyazlı savunmanın sağında forma giydi.

OLDUKÇA SAKİN TEMPO

Karşılaşma hem Beşiktaş hem de Çaykur Rizespor düşük tempoda bir oyun ortaya koydu. Zaman zaman Beşiktaş, zaman zaman da Çaykur Rizespor rakip kaleye çok adamla gitmeye çalışarak pozisyonlar aradı. Ancak ilk yarıda gol sesi çıkmadı. İkinci yarı da sakin bir tempoya giderken, maçın uzatmaya gideceği düşünüldü. Fakat Beşiktaş'ın 85. dakikadaki golü turu getirdi.