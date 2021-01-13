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ÖZET | Beşiktaş-Çaykur Rizespor: 1-0

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.01.2021 22:41 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisi öncesi kritik bir maça çıkan siyah-beyazlılar rakibini 1-0 mağlup etti ve kupada çeyrek finale yükseldi.

ÖZET | Beşiktaş-Çaykur Rizespor: 1-0

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Çaykur Rizespor’u konuk etti. Galatasaray derbisi öncesi moral bulan siyah-beyazlılar, kupa maçında rakibini 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Oldukça düşük tempoda oynanan ve az pozisyon olan maçta Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 85. dakikada Cyle Larin kaydetti.

Beşiktaş, Cyle Larin'in golüyle Ziraat Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.

Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden Beşiktaş, hafta sonu Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak. Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.

SERGEN YALÇIN'DAN ROTASYON

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmaya 6 değişiklik yaparak çıktı.

Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile oynadığı son karşılaşmada kalede görev verdiği Ersin Destanoğlu'nun yerine Utku Yuvakuran'ı kaleye koyan Sergen Yalçın, savunmada Francisco Montero'yu oynattı.

Orta sahada Oğuzhan Özyakup, Dorukhan Toköz ve Bernard Mensah'a forma veren Yalçın, Georges-Kevin N'Koudou'yu görevlendirdi.

Atakaş Hatayspor maçında görev yapan Ersin Destanoğlu, Josef de Souza, Atiba Hutchinson ve Cyle Larin'i yedek soyundururken, Valentin Rosier, Domagoj Vida'yı ise maç kadrosuna almadı.

6 MAÇ SONRA İLK 11'DELER

Siyah-beyazlıların genç oyuncuları Utku Yuvakuran, Dorukhan Toköz ve Francisco Montero 6 müsabaka sonrasında on bire girdi. Hastalığı sebebiyle Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ve MKE Ankaragücü maçlarında görev yapamayan Utku Yuvakuran, Demir Grup Sivasspor, Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor maçlarında yedek beklemiş ve hiç süre alamamıştı.

Dorukhan Toköz ise kulübede beklediği 6 haftada 4 kez, Montero ise sadece Sivasspor maçında oyuna sonradan dahil olmuştu.

NEİP UYSAL SAĞ BEKTE

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncularından Necip Uysal, Çaykur Rizespor karşılaşmasında sağ bek olarak görev yaptı. Sezon boyunca birçok mevkide oynayan Necip, Valentin Rosier'in yokluğunda siyah-beyazlı savunmanın sağında forma giydi.

OLDUKÇA SAKİN TEMPO

Karşılaşma hem Beşiktaş hem de Çaykur Rizespor düşük tempoda bir oyun ortaya koydu. Zaman zaman Beşiktaş, zaman zaman da Çaykur Rizespor rakip kaleye çok adamla gitmeye çalışarak pozisyonlar aradı. Ancak ilk yarıda gol sesi çıkmadı. İkinci yarı da sakin bir tempoya giderken, maçın uzatmaya gideceği düşünüldü. Fakat Beşiktaş'ın 85. dakikadaki golü turu getirdi.

CYLE LARIN SONUCU BELİRLEDİ

Karşılaşmada Beşiktaş adına Oğuzhan Özyakup'un kullandığı kornerde Necip Uysal topu kafaya arka direğe çıkardı. Arka direkte bomboş durumda olan Cyle Larin topu ağlara göndererek Beşiktaş'a 1-0'lık skorla turu getirdi.

BEŞİKTAŞ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ DETAYLARI

Stat: Vodafone

Hakemler: Sarper Barış Saka, Kerem Ersoy, Yusuf Bozdoğan

Beşiktaş: Utku - Necip, Montero, Welinton, N’Sakala, Dorukhan, Oğuzhan, Ghezzal (Dk. 73 Güven), Mensah (Dk. 73 Josef), N’Koudou (Dk. 88 Hasic), Aboubakar (Dk.46 Larin)

Çaykur Rizespor: Zafer - Onur, Emir, Selim (Dk. 89 Emir Han), Alberk, Donsah, Yasin (Dk. 43 Jovancic), Doğan (Dk. 89 Mithat), Fernando (Dk. 66 Samudio), Michalak, Kemal

Gol: Dk. 85 Larin (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Oğuzhan, Utku (Beşiktaş) - Doğan (Çaykur Rizespor)

MAÇTAN DAKİKALAR

21’inci dakikada sağ kanattan gelen ortada defansın müdahalesiyle topu önünde bulan Michalak’ın ceza sahası içinde çektiği şut auta gitti.

33’üncü dakikada N’Koudou’nun uzak mesafeden şutu kaleci Zafer’de kaldı.

37’nci dakikada Michalak’ın şutunda kaleci Utku gole izin vermedi.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı.

49’uncu dakikada N’Sakala’nın sol kanattan ortasında Larin’in şutu savunmaya çarparak az farkla kornere çıktı.

63’üncü dakikada N’Sakala’nın ortasında Mensah’ın ceza sahası içinden gelişine şutu auta çıktı.

65’inci dakikada sol kanattan Alberk’in ortasında Doğan’ın kafa vuruşu yandan auta çıktı.

80’inci dakikada ceza sahası dışından Larin'in şutu üstten auta çıktı.

85’inci dakikada Oğuzhan’ın kullandığı köşe vuruşunda Necip’in aşırttığı topta Larin arka direkte meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

88’inci dakikada Güven’in sağ çaprazdan şutunda kaleci Zafer’den dönen topta Larin meşin yuvarlağı kaleye gönderdi, Selim topu çizgiden çıkardı.

Mücadeleyi Beşiktaş 1-0’lık skorla kazandı ve çeyrek finale yükselen taraf oldu.


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Okuyucu Yorumları 5 yorum
rakip takımlar korkudan defans harici hiç bişey yapamıyor ama Karakartalım affetmez
aslan parçası
Kupalar bu kadar uzatılmamalı. eziyet gibiydi
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