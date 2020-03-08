ÖZET | Beşiktaş Sompo Sigorta 73-74 Fenerbahçe Beko maç sonucu

ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş Sompo Sigorta'yı 74-73 mağlup etti. Beşiktaş - Fenerbahçe maç özeti ve maçın detayları haberimizde.

İlk 2 dakikasında iki ekibin de sayı bulmakta zorlandığı mücadelede ilk basket Fenerbahçe Beko'dan geldi. Karşılıklı sayılarla devam eden ilk çeyreğin son 3 dakikasına girilirken peş peşe iki üç sayılık basket atan sarı-lacivertliler, 8. dakikada skoru 16-8 yaptı. Son dakikaya 21-10 önde giren Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 25-10 üstünlükle tamamladı.

Mücadelenin ikinci periyoduna 4 sayı atarak başlayan sarı-lacivertli ekibe Beşiktaş Sompo Sigorta, 6-0'lık seriyle cevap verdi. Hücumdaki etkili oyununu savunmada da sürdüren Fenerbahçe Beko, skor üstünlüğünü korumakta güçlük çekmedi ve soyunma odasına 46-29 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe üst üste bulduğu 5 sayıyla başlayan Beşiktaş Sompo Sigorta, farkı indirmeyi başardı ve 26. dakikada durumu 51-39 yaptı. Peş peşe hücumlardan boş dönen Fenerbahçe Beko, son iki dakikada pota altında etkili oldu ve son çeyreğe 61-47 üstün girdi.