ÖZET | Beşiktaş Sompo Sigorta 73-74 Fenerbahçe Beko maç sonucu

ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş Sompo Sigorta'yı 74-73 mağlup etti. Beşiktaş - Fenerbahçe maç özeti ve maçın detayları haberimizde.
İlk 2 dakikasında iki ekibin de sayı bulmakta zorlandığı mücadelede ilk basket Fenerbahçe Beko'dan geldi. Karşılıklı sayılarla devam eden ilk çeyreğin son 3 dakikasına girilirken peş peşe iki üç sayılık basket atan sarı-lacivertliler, 8. dakikada skoru 16-8 yaptı. Son dakikaya 21-10 önde giren Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 25-10 üstünlükle tamamladı.
Mücadelenin ikinci periyoduna 4 sayı atarak başlayan sarı-lacivertli ekibe Beşiktaş Sompo Sigorta, 6-0'lık seriyle cevap verdi. Hücumdaki etkili oyununu savunmada da sürdüren Fenerbahçe Beko, skor üstünlüğünü korumakta güçlük çekmedi ve soyunma odasına 46-29 önde gitti.
Üçüncü çeyreğe üst üste bulduğu 5 sayıyla başlayan Beşiktaş Sompo Sigorta, farkı indirmeyi başardı ve 26. dakikada durumu 51-39 yaptı. Peş peşe hücumlardan boş dönen Fenerbahçe Beko, son iki dakikada pota altında etkili oldu ve son çeyreğe 61-47 üstün girdi.
Karşılıklı basketlerle başlayan son çeyrekte Birkan Batuk'un üç sayılık basketiyle Beşiktaş Sompo Sigorta, 36. dakikada farkı 10 sayıya (60-70) düşürdü. Tempoyu yükselten ve Oğuz Savaş'ın pota altından basketiyle 39. dakikada farkı 2 sayıya (70-72) indiren siyah-beyazlı ekip, bitime 21 saniye kala Birkan Batuk'un üç sayılık basketiyle 73-72 öne geçti. Fenerbahçe Beko, son saniyelerde Ali Muhammed'in pota altından kaydettiği basketle yeniden skor üstünlüğünü yakaladı: 73-74. Beşiktaş Sompo Sigorta, son hücumda skor üretemezken, Fenerbahçe Beko mücadeleyi 74-73 kazandı.
Salon: BJK Akatlar
Hakemler: Serkan Emlek, Ali Şakacı, Duhan Köyiçi
Beşiktaş Sompo Sigorta: Gotcher 12, Ömer Utku Al 2, Birkan Batuk 13, Burak Can Yıldızlı 16, Oğuz Savaş 14, Durisic 16, Sabahattin Can Göndür, Can Kaan Turgut, Çağdaş Kayabaşı
Fenerbahçe Beko: Ali Muhammed 8, Melih Mahmutoğlu 5, Egehan Arna 10, Berkay Candan, Ahmet Düverioğlu 10, Westermann 5, Kalinic 5, De Colo 20, Vesely 3, Lauvergne 8
Umut Meraş hedefini açıkladı
Nurcan Çelik kanser karşısında 2-0 önde
Fenerbahçe kabustan uyanamıyor
Kadın seyirci oranında lider Trabzonspor
Fenerbahçe’den Okan Turp’a mesaj!
Arjantin'de şampiyon Boca Juniors
Dortmund zirve takibini bırakmıyor
Trabzonspor'dan çok sert açıklama
Kadınların maçında seyirci rekoru
Douglas ameliyat edildi
G.Saray Sivasspor maçına hazır
'Lütfen kadın futbol takımı kurun'
MHK'den kadın hakemlere görev
Okuyucu Yorumları 0 yorum