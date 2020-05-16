ÖZET | Borussia Dortmund - Schalke 04 maç sonucu: 4-0

İki takım da 3-4-3 formatıyla sahaya çıktı. Dortmund'da kalede Bürki, savunmada Piszczek, Hummels, Akanji, orta sahada ise Hakimi, Dahoud, Delaney ve Guerreiro, kanatlarda Thorgan Hazard Ve Julian Brandt, forvette ise Erling Haaland yer aldı.

Bu sonucun ardından Dortmund, puanını 54'e yükselterek lider Bayern Münih'i takibine devam etti. Schalke 04 ise 37 puanda kaldı. Dortmund, gelecek hafta Wolfsburg'a konuk olacak. Schalke 04 ise sahasında Augsburg ile karşılaşacak.

Schalke 04 forması giyen milli stoperimiz Ozan Kabak, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı. Ahmed Kutucu ile Levent Mercan ise yedek bekledi.

Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Erling Braut Haaland, 45 ve 63. dakikalarda Raphael Guerreiro ve 48. dakikada Thorgan Hazard attı.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilen Almanya 1. Bundesliga'ya Borussia Dortmund ile Schalke arasındaki Ruhr derbisiyle tekrar başlandı. Signal Iduna Park'ta seyircisiz oynanan 26. hafta mücadelesini ev sahibi Dortmund, 4-0'la kazandı. Borussia Dortmund - Schalke 04 maç özeti ve maçın detayları haberimizde.

Schalke 04'te kalede Schubert, savunmada Nastasic, Sane ve Todibo, orta sahada Oczipka, McKennie, Suat Serdar ve Jonjoe Kenny, kanatlarda Amine Harit, Caligiuri, forvette ise Benito Raman yer aldı.

B. DORTMUND - SCHALKE MAÇ ÖZETİ

Dortmund'un kontrolünde başlayan maçta takımlar tempo yapmakta ve üst üste pas isabeti yapmakta güçlük çekti. İlk tehlikeli atak ise Schalke'den geldi. Daniel Caligiuri, 7. dakikada gole yaklaştı. Dortmund ise aynı dakikada Thorgan Hazard ile Schalke kalesini yokladı.

Dortmund, dakikalar geçtikçe daha çok Schalke kalesinde görünmeye başladı ve üst üste ataklar yaptı. Achraf Hakimi ile Julian Brandt ikilisiyle Schalke kalesini abluka altına alan Dortmund, 29. dakikada maçın ilk golünü buldu. Thorgan Hazard'ın ortasına Erling Haaland, tek vuruş yaptı ve fileleri havalandırdı.

İLK YARI BİTERKEN 2-0 OLDU!

Ataklarını sürdüren Dortmund, 40. dakikada Achraf Hakimi ile mutlak bir fırsattan yararlanamadı. Yorgunluğun etkilerinin iki takımda da görüldüğü 40 dakikanın ardından Dortmund, kısa paslarla oyunu elinde tutmayı başardı.