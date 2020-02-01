ÖZET | Borussia Dortmund - Union Berlin maç sonucu: 5-0

Bundesliga'da 20. hafta mücadelesinde Lucien Favre'nin takımı Borussia Dortmund ile Urs Fischer'in çalıştırdığı Union Berlin kozlarını paylaştı. Dortmund'un yeni transferi Haaland'ın 2 golle yıldızlaştığı mücadelede sarı siyahlılar, Union Berlin'i 5-0 mağlup etti. Borussia Dortmund Union Berlin maç özeti ve maçın detayları haberimizde...
Signal Iduna Park'ta oynanan karşılaşamda Dortmund, 5-0'lık skorla galip geldi. Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Jadon Sancho, 18 ve 76'da yeni transfer Erling Haaland, 68'de penaltıdan Reus ile 70'te Axel Witsel katdetti.
Bundesliga'da Dortmund formasını 3 kez terleten Haaland 7 kez ağları sarsmasını bildi
Alınan bu sonucun ardından Borussia Dortmund puanını 39 yaparken son 3 maçından galibiyetle dönmesini bildi. Union Berlin ise 23 puanda kaldı.
B. Dortmund 5-0 Union Berlin
Hoffenheim 2-1 B. Leverkusen
Düsseldorf 1-1 E. Frankfurt
Mainz 05 1-3 Bayern Münih
Augsburg 2-1 W. Bremen
RB Leipzig - M'gladbach
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