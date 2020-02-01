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ÖZET | Borussia Dortmund - Union Berlin maç sonucu: 5-0

ALMANYA HABERLERİ  | 01.02.2020 19:44 | Son Güncelleme

Bundesliga'da 20. hafta mücadelesinde Borussia Dortmund evinde Union Berlin konuk etti. Haaland'ın şov yaptığı maçı Dortmund 5-0 kazandı. Borussia Dortmund Union Berlin maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Borussia Dortmund - Union Berlin maç sonucu: 5-0

Bundesliga'da 20. hafta mücadelesinde Lucien Favre'nin takımı Borussia Dortmund ile Urs Fischer'in çalıştırdığı Union Berlin kozlarını paylaştı. Dortmund'un yeni transferi Haaland'ın 2 golle yıldızlaştığı mücadelede sarı siyahlılar, Union Berlin'i 5-0 mağlup etti. Borussia Dortmund Union Berlin maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Signal Iduna Park'ta oynanan karşılaşamda Dortmund, 5-0'lık skorla galip geldi. Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Jadon Sancho, 18 ve 76'da yeni transfer Erling Haaland, 68'de penaltıdan Reus ile 70'te Axel Witsel katdetti.

Bundesliga'da Dortmund formasını 3 kez terleten Haaland 7 kez ağları sarsmasını bildi

Alınan bu sonucun ardından Borussia Dortmund puanını 39 yaparken son 3 maçından galibiyetle dönmesini bildi. Union Berlin ise 23 puanda kaldı.

ALMANYA BUNDESLİGA TOPLU SONUÇLAR

B. Dortmund 5-0 Union Berlin

Hoffenheim 2-1 B. Leverkusen

Düsseldorf 1-1 E. Frankfurt

Mainz 05 1-3 Bayern Münih

Augsburg 2-1 W. Bremen

RB Leipzig - M'gladbach

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