SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. ÖZET | Brighton & Hove Albion - Arsenal maç sonucu: 0-1

ÖZET | Brighton & Hove Albion - Arsenal maç sonucu: 0-1

İNGİLTERE HABERLERİ  | 30.12.2020 08:05 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, deplasmanda Brighton & Hove Albion'ı 1-0 mağlup ederek haftalar sonra 2'de 2 yaptı.

ÖZET | Brighton & Hove Albion - Arsenal maç sonucu: 0-1

Premier Lig'in 16. haftasında Arsenal, Amex Stadı'nda Brighton'a konuk oldu. Londra temsilcisi, Fransız forveti Alexandre Lacazette'in oyuna girdikten 21 saniye sonra 66. dakikada attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Geçen hafta Chelsea'yi yenerek 7 haftalık galibiyet hasretine son veren Arsenal, eylül ayından bu yana ilk kez ligde üst üste maç kazandı. Başkent ekibi puanını 20'ye yükseltirken, 7 maçtır galip gelemeyen Brighton 13 puanda kaldı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: REUTERS

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Tamer Karadağlı'nın kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi İşte Tamer Karadağlı'nın kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi
Bu maç, 20 yıl konuşulacak bir maç değilBu maç, 20 yıl konuşulacak bir maç değil
İşte Şenol Güneş’in muhtemel 11’i!İşte Şenol Güneş’in muhtemel 11’i!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Mutasyona uğrayan koronavirüs bir ülkeye daha sıçradı
Mutasyona uğrayan koronavirüs bir ülkeye daha sıçradı
Yaprak dökümü! Flaş bir ayrılık daha
Yaprak dökümü! Flaş bir ayrılık daha
Fatih Altaylı: Bahis şikesi yapıldı
Fatih Altaylı: Bahis şikesi yapıldı
Galatasaray, Alex'in transferini açıkladı!
Galatasaray, Alex'in transferini açıkladı!
Ahmet Çakar'dan Sergen Yalçın'a sert sözler!
Ahmet Çakar'dan Sergen Yalçın'a sert sözler!
Ümit Karan, Türkiye'ye geri döndü
Ümit Karan, Türkiye'ye geri döndü
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
Fenerbahçeli yıldızı transfer etti!
Fenerbahçeli yıldızı transfer etti!
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Ağaoğlu'ndan Abdullah Avcı'ya şok sözler!
Ağaoğlu'ndan Abdullah Avcı'ya şok sözler!
Mesut Özil dünya devine transfer oluyor!
Mesut Özil dünya devine transfer oluyor!
Fenerbahçe'de 3 futbolcuda koronavirüs vakası
Fenerbahçe'de 3 futbolcuda koronavirüs vakası
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Chelsea, kan kaybetmeye devam ediyor
Chelsea, kan kaybetmeye devam ediyor
Tottenham eriyor! Bir kayıp daha...
Tottenham eriyor! Bir kayıp daha...
Jürgen Klopp: Bu maç, 20 yıl konuşulacak bir maç değil
Bu maç, 20 yıl konuşulacak bir maç değil
ÖZET | Manchester City - Newcastle United maç sonucu: 2-0
İlkay attı, Manchester City kazandı
ÖZET | Arsenal 3-1 Chelsea
Arsenal durdu durdu, Chelsea'ye patladı
Klopp: Ayrılmak isteyeni zorla tutamayız
Klopp'tan Salah için ayrılık açıklaması!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.