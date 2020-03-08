ÖZET | Çaykur Rizespor - Alanyaspor maç sonucu: 1-1

Süper Lig'in 25. haftasında, yeni teknik direktörü Ünal Karaman ile Çaykur Rizespor evinde son haftaların düşüş yaşayan ekibi Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi. Çaykur Rizespor - Alanyaspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Alanyaspor 35. dakikada Bammou'nun golüyle öne geçerken, Rizespor'a beraberliği getiren gol, 61. dakikada Samudio'dan geldi.

Bu sonucun ardından son 5 maçta 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle galibiyet hasreti 5 maça çıkan Alanyaspor 40 puanda kaldı. 4 maç sonra puan alan Rizespor ise 25 puana yükseldi.

Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor evinde Gaziantep ile karşılaşacakken, Rizespor ise deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - ALANYASPOR MAÇ ÖZETİ