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ÖZET | Çaykur Rizespor - Alanyaspor maç sonucu: 1-1

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 08.03.2020 19:09 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 25. haftasındaki Çaykur Rizespor - Alanyaspor maçı 1-1 sonuçlandı ve iki takımın da galibiyet hasreti devam etti. Çaykur Rizespor - Alanyaspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Çaykur Rizespor - Alanyaspor maç sonucu: 1-1

Süper Lig'in 25. haftasında, yeni teknik direktörü Ünal Karaman ile Çaykur Rizespor evinde son haftaların düşüş yaşayan ekibi Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi. Çaykur Rizespor - Alanyaspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Alanyaspor 35. dakikada Bammou'nun golüyle öne geçerken, Rizespor'a beraberliği getiren gol, 61. dakikada Samudio'dan geldi.

Bu sonucun ardından son 5 maçta 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle galibiyet hasreti 5 maça çıkan Alanyaspor 40 puanda kaldı. 4 maç sonra puan alan Rizespor ise 25 puana yükseldi.

Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor evinde Gaziantep ile karşılaşacakken, Rizespor ise deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - ALANYASPOR MAÇ ÖZETİ

  1. dakikada Efecan Karaca'nın sağdan ceza sahasına ortasında, penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Cisse'nin kafa vuruşu sonrası kaleci Gökhan Akkan, sağına uzanarak filelere gitmekte olan topu tokatlamayı başardı.

  2. dakikada Efecan Karaca'nın sol kanatta defanstan sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girerken yerden sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan topu kornere çeldi.

  • dakikada sağdan Efecan Karaca'nın kullandığı korner sonrası, ceza sahası içinde oluşan karambolde Caulker'in dokunuşunda, filelere gitmekte olan topu Moroziuk uzaklaştırdı.

  • dakikada Salih Uçan'ın ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Cisse'nin vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan ayaklarıyla meşin yuvarlağı taca çelmeyi başardı.

  • dakikada Onur Bulut'un sağdan ceza sahasına ortasına Salih Uçan'ın gelişine plase vuruşunda, filelere gitmekte olan top Oğulcan Çağlayan'ın müdahalesi ile kornere çıktı.

  • dakikada deplasman ekibi öne geçti. Dafansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu Cisse havalandırdı. Caulker'in penaltı noktası üzerinde havalandırdığı topa son dokunan Bammou, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

  • dakikada defanstan seken topu takip eden Diomande'nin ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Marofana meşin yuvarlağı direk dibinde yatarak çelmeyi başardı.

  • dakikada rakibinden sıyrılan Bakasetas'ın ceza yayı üzerinden sert şutunda, Diomande müdahale ederek filelere gitmekte olan topu kornere çeldi.

  • dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Boldrin'in pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Samudio, rakibinden sıyrıldıktan sonra plase vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

  • dakikada Samudio'nun ara pasında sol taraftan ceza sahasına giren Melnjak'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

  • dakikada Cisse'nin sağdan pasında ceza sahası çizgisi üzerinde Efecan Karaca'nın sert şutunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.

    • ÇAYKUR RİZESPOR - ALANYASPOR MAÇ DETAYLARI

    Stat: Çaykur Didi

    Hakemler: Ali Şansalan, Hakan Yemişken, Samet Çiçek

    Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Burak Albayrak, Melnjak, Diomande, Oğuz Kağan Güçtekin, Oğulcan Çağlayan (Dk. 79 Boriachuk), Samudio, Boldrin (Dk. 87 Abdullah Durak), Skoda

    Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Onur Bulut, Caulker, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun Gülselam (Dk. 70 Musa Çağıran), Salih Uçan, Bakasetas (Dk. 73 Emircan Altıntaş), Efecan Karaca, Bammou, Cisse (Dk. 86 Mustafa Pektemek)

    Goller: Dk. 35 Bammou (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 61 Samudio (Çaykur Rizespor)

    Sarı Kartlar: Dk. 34 Diomande (Çaykur Rizespor) Dk. 48 Ceyhun Gülselam, Dk. 54 Salih Uçan, Dk. 90+1 Baiano (yedek kulübesinde) (Aytemiz Alanyaspor)

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