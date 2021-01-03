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ÖZET | Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maç sonucu: 1-1

FUTBOL HABERLERİ  | 03.01.2021 16:15 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor ile Gençlerbirliği 1-1 berabere kaldı. Çaykur Rizespor'un golünü Skoda atarken, Gençlerbirliği'nin golü Soner'den geldi.

ÖZET | Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maç sonucu: 1-1

Süper Lig'de Çaykur Rizepor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Ev sahibi Rizespor, 8. dakikada Milan Skoda'nın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlandı. İkinci devrede baskısını sürdüren Gençlerbirliği, aradığı golü 64'te Soner Dikmen'le buldu: 1-1. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca takımlar 1'er puana razı oldu.

Bu skorla Çaykur Rizespor puanını 20 yaptı. Gençlerbirliği ise 16 puana yükseldi. Süper Lig'de çarşamba günü Çaykur Rizespor, Beşiktaş'a konuk olacak. Gençlerbirliği, Hatayspor'u ağırlayacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - GENÇLERBİRLİĞİ

Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Alparslan Dededeş xx, İsmail Şencan xx

Çaykur Rizespor: Gökhan x, Moroziuk xx, Talbi xx, Meriah xxx, İsmail xx (Michalak dk. 83 ?), Donsah xx (Kemal dk. 76 xx),
Fabricio xx, Samudio xx, Adrade xx (Alberk dk. 82 x ?), Tunay xx, Skoda xxx
Yedekler: Tarık, Abdullah, Selim, Jovancic, Onur, Mithat, Doğan
Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Gençlerbirliği: Nordfeldt x, Polomat x, Diego Angelo x (Rahmetullah dk.46 x), Arda x, Zargo Toure xx,
Candeias x, Piris da
Motta x, Dominik Furman x (Murat Yıldırım dk. 46 x), Soner xx (Mustafa Hüseyin dk. 90 ?), Sefa xx, Giovanni Sio x (Mustafa
dk. 46 x)
Yedekler: Ubeydi, Batuhan, İlker, Hasanalp, Kadir, Sami,
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Goller: Skoda (dk. 8) (Çaykur Rizespor), Soner (dk. 64) (Gençlerbirliği)
Sarı Kart: Meriah, Adrade, Talbi, Tunay, Selim (Çaykur Rizespor), Sefa, Murat Yıldırım, Arda, Zargo Toure, Polomat
(Gençlerbirliği)

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